  В Украине

Имеет ли ребенок право на гражданство Украины, если один из родителей — иностранец

07:00, 24 апреля 2026
Даже в смешанных семьях ребенок может приобрести гражданство Украины.
Ребенок может приобрести гражданство Украины по рождению, даже если один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства. Решающим является факт, что на момент рождения хотя бы один из родителей имел гражданство Украины.

В Миграционной службе напоминают: в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О гражданстве Украины», такая норма применяется к детям, которые родились после 1 марта 2001 года — даты вступления закона в силу.

Для оформления гражданства необходимо подать документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту проживания. После принятия решения лицу выдается справка о регистрации гражданином Украины — она является основанием для оформления внутреннего паспорта или заграничного.

Если ребенок родился за границей, документы следует подавать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск

Какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

ЕС разблокировал 90 млрд евро для Украины: что стоит за решением и как оно меняет финансовую поддержку

ЕС одобрил 90 млрд евро поддержки Украине на 2026–2027 годы с поэтапным финансированием.

Комитет Рады планирует рассмотреть законопроект о наказании судей КСУ в случае совершения ими дисциплинарных проступков

Законопроект вводит 12 видов дисциплинарных проступков для судей КСУ и полную потерю денежного содержания из-за увольнения за них.

