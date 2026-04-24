Имеет ли ребенок право на гражданство Украины, если один из родителей — иностранец

Даже в смешанных семьях ребенок может приобрести гражданство Украины.

Ребенок может приобрести гражданство Украины по рождению, даже если один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства. Решающим является факт, что на момент рождения хотя бы один из родителей имел гражданство Украины.

В Миграционной службе напоминают: в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О гражданстве Украины», такая норма применяется к детям, которые родились после 1 марта 2001 года — даты вступления закона в силу.

Для оформления гражданства необходимо подать документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту проживания. После принятия решения лицу выдается справка о регистрации гражданином Украины — она является основанием для оформления внутреннего паспорта или заграничного.

Если ребенок родился за границей, документы следует подавать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

