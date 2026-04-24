Чи має дитина право на громадянство України, якщо один із батьків — іноземець

Навіть у змішаних сім’ях дитина може набути громадянство України.

Дитина може набути громадянство України за народженням, навіть якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства. Вирішальним є факт, що на момент народження хоча б один із батьків мав громадянство України.

У Міграційній службі нагадують: відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України», така норма застосовується до дітей, які народилися після 1 березня 2001 року — дати набрання чинності законом.

Для оформлення громадянства необхідно подати документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання. Після ухвалення рішення особі видають довідку про реєстрацію громадянином України — вона є підставою для оформлення внутрішнього паспорта або закордонного.

Якщо дитина народилася за кордоном, документи слід подавати до закордонної дипломатичної установи України.

