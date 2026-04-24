Военные на передовой остались без еды и воды: в 14-й бригаде после жалоб сменили командира

Генштаб признал просчеты в бригаде и объявил кадровые решения и проверку.

В районе Купянска осложнилось обеспечение украинских войск из-за системных ударов российской армии по переправам через реку Оскол. На этом фоне в 14-й отдельной механизированной бригаде выявили проблемы с управлением и обеспечением, что привело к кадровым решениям. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что «систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно осложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе города Купянск». В настоящее время обеспечение осуществляется с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.

В то же время в Генштабе сообщили о недостатках в работе предыдущего командования 14-й бригады.

«Было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады», — говорится в сообщении.

По результатам проверки командование приняло кадровые решения: командира 14-й бригады отстранили от должности, а командира 10-го армейского корпуса уволили и назначили с понижением. Новым командиром бригады стал полковник Тарас Максимов, корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

После смены руководства начато служебное расследование. В Генштабе отметили, что материалы передадут правоохранительным органам для правовой оценки.

Новое командование уже принимает меры для стабилизации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на передовой. Также продолжается проверка условий обеспечения подразделений по поручению главнокомандующего.

Отдельно сообщается, что на одну из позиций бойцов 14-й бригады уже доставлен очередной груз с продовольствием, а при наличии благоприятных условий планируется эвакуация военнослужащих.

