  В Україні

Військові на передовій залишилися без їжі та води: у 14-й бригаді після скарг змінили командира

08:14, 24 квітня 2026
Генштаб визнав прорахунки в бригаді та оголосив кадрові рішення і перевірку.
Ілюстративне фото, джерело - 21 окрема механізована бригада
У районі Куп’янська ускладнилося забезпечення українських військ через системні удари російської армії по переправах через річку Оскіл. На цьому тлі у 14-й окремій механізованій бригаді виявили проблеми з управлінням і забезпеченням, що призвело до кадрових рішень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що «систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ». Наразі забезпечення здійснюється за допомогою плавзасобів і важких безпілотників.

Водночас у Генштабі повідомили про недоліки в роботі попереднього командування 14-ї бригади.

«Було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади», — йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки командування ухвалило кадрові рішення: командира 14-ї бригади усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та призначили з пониженням. Новим командиром бригади став полковник Тарас Максимов, корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Після зміни керівництва розпочато службове розслідування. У Генштабі зазначили, що матеріали передадуть правоохоронним органам для правової оцінки.

Нове командування вже вживає заходів для стабілізації ситуації та налагодження забезпечення військових на передовій. Також триває перевірка умов забезпечення підрозділів за дорученням головнокомандувача.

Окремо повідомляється, що на одну з позицій бійців 14-ї бригади вже доставили черговий вантаж із продовольством, а за сприятливих умов планується евакуація військовослужбовців.

ЗСУ військові армія військовослужбовці

