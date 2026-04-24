Когда нужно указывать бенефициара в общественной организации — разъяснение для руководителей

В большинстве общественных организаций в Украине отсутствует конечный бенефициарный владелец (КБВ), однако в отдельных случаях его все же могут определять. От правильного понимания этого вопроса зависит корректность подачи данных в реестры и финансовые учреждения.

В Минюсте напоминают, что конечным бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на деятельность юридического лица. В то же время для общественных организаций, которые являются неприбыльными и действуют на принципах членства, определение КБВ имеет свои особенности.

В большинстве случаев КБВ в общественных объединениях отсутствует. Это объясняется коллегиальной системой управления, когда ключевые решения принимаются общими собраниями членов, отсутствием уставного капитала и принципом самоуправления. Ни одно физическое лицо не имеет единоличного влияния или контроля над деятельностью организации.

В таких ситуациях в Едином государственном реестре официально указывается информация об отсутствии конечного бенефициарного владельца.

В то же время КБВ может быть определен, если конкретное лицо фактически контролирует деятельность организации. Речь идет, в частности, о случаях, когда лицо имеет право единолично принимать обязательные решения, блокировать решения руководящих органов или осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью без надлежащей подотчетности.

В ведомстве рекомендуют руководителям общественных организаций внимательно анализировать устав, в частности положения об органах управления и порядке принятия решений. Также важно обеспечить согласованность данных: информация о наличии или отсутствии КБВ должна совпадать как в Едином государственном реестре, так и в документах, которые подаются в банковские учреждения.

Соблюдение этих требований позволяет избежать ошибок и обеспечивает прозрачность деятельности организаций.