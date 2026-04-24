Когда нужно указывать бенефициара в общественной организации — разъяснение для руководителей

10:38, 24 апреля 2026
В большинстве общественных организаций в Украине отсутствует конечный бенефициарный владелец (КБВ), однако в отдельных случаях его все же могут определять. От правильного понимания этого вопроса зависит корректность подачи данных в реестры и финансовые учреждения.

В Минюсте напоминают, что конечным бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на деятельность юридического лица. В то же время для общественных организаций, которые являются неприбыльными и действуют на принципах членства, определение КБВ имеет свои особенности.

В большинстве случаев КБВ в общественных объединениях отсутствует. Это объясняется коллегиальной системой управления, когда ключевые решения принимаются общими собраниями членов, отсутствием уставного капитала и принципом самоуправления. Ни одно физическое лицо не имеет единоличного влияния или контроля над деятельностью организации.

В таких ситуациях в Едином государственном реестре официально указывается информация об отсутствии конечного бенефициарного владельца.

В то же время КБВ может быть определен, если конкретное лицо фактически контролирует деятельность организации. Речь идет, в частности, о случаях, когда лицо имеет право единолично принимать обязательные решения, блокировать решения руководящих органов или осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью без надлежащей подотчетности.

В ведомстве рекомендуют руководителям общественных организаций внимательно анализировать устав, в частности положения об органах управления и порядке принятия решений. Также важно обеспечить согласованность данных: информация о наличии или отсутствии КБВ должна совпадать как в Едином государственном реестре, так и в документах, которые подаются в банковские учреждения.

Соблюдение этих требований позволяет избежать ошибок и обеспечивает прозрачность деятельности организаций.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск

Какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

