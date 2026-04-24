  1. В Україні

Коли потрібно вказувати бенефіціара у громадській організації — роз’яснення для керівників

10:38, 24 квітня 2026
У більшості ГО бенефіціар відсутній: коли його все ж потрібно визначати і як правильно подати дані до реєстрів та банків.
У більшості громадських організацій в Україні відсутній кінцевий бенефіціарний власник (КБВ), однак у окремих випадках його все ж можуть визначати. Від правильного розуміння цього питання залежить коректність подання даних до реєстрів і фінансових установ.

У Мін’юсті нагадують, що кінцевим бенефіціарним власником вважається фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи. Водночас для громадських організацій, які є неприбутковими та діють на принципах членства, визначення КБВ має свої особливості.

У більшості випадків КБВ у громадських об’єднаннях відсутній. Це пояснюється колегіальною системою управління, коли ключові рішення ухвалюють загальні збори членів, відсутністю статутного капіталу та принципом самоврядування. Жодна фізична особа не має одноосібного впливу або контролю над діяльністю організації.

У таких ситуаціях у Єдиному державному реєстрі офіційно зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника.

Водночас КБВ може бути визначений, якщо конкретна особа фактично контролює діяльність організації. Йдеться, зокрема, про випадки, коли особа має право одноосібно ухвалювати обов’язкові рішення, блокувати рішення керівних органів або здійснювати контроль над фінансово-господарською діяльністю без належної підзвітності.

У відомстві рекомендують керівникам громадських організацій уважно аналізувати статут, зокрема положення про органи управління та порядок ухвалення рішень. Також важливо забезпечити узгодженість даних: інформація про наявність або відсутність КБВ має збігатися як у Єдиному державному реєстрі, так і в документах, що подаються до банків.

Дотримання цих вимог дозволяє уникнути помилок і забезпечує прозорість діяльності організацій.

мінюст Міністерство юстиції України

