Зачем школам военный учет учеников и законно ли требовать документы

Школы обязаны вести воинский учет учащихся: в Минобороны объяснили, какой документ нужен старшеклассникам

В Министерстве обороны сообщили, что учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет учащихся, в частности старшеклассников призывного возраста.

Как отмечают в ведомстве, юноши после достижения 17 лет должны стать на воинский учет. Это можно сделать двумя способами: через электронный кабинет призывника или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

После постановки на учет призывник получает электронный военно-учетный документ (е-ВОД). Это цифровой документ с QR-кодом, который формируется через приложение «Резерв+» или портал «Дія».

В Минобороны подчеркивают, что е-ВОД имеет одинаковую юридическую силу как в цифровом виде на экране смартфона, так и в распечатанном формате. Срок его действия составляет один год.

Также в ведомстве подчеркнули, что именно е-ВОД является основным и стандартным военно-учетным документом для ученика-призывника, и требовать от него другие документы учебные заведения не имеют права.

Почему школа вообще интересуется воинским учетом

Как объяснили в Минобороны, этот вопрос возникает ежегодно — особенно при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией. Родители получают от администрации учебного заведения запрос предоставить военно-учетный документ.

Школы запрашивают этот документ не по собственной инициативе. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 1487 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», учебные заведения относятся к кругу организаций, обязанных вести персональный воинский учет. Это означает, что школа проверяет наличие ВОД у учащихся и хранит соответствующие сведения в личных делах. Это обязанность учреждения, а не произвольное требование конкретной администрации.

Поэтому требование предоставить ВОД — законно. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принять.

