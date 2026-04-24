Навіщо школам військовий облік учнів і чи законно вимагати документи

Школи зобов’язані вести військовий облік учнів: у Міноборони пояснили, який документ потрібен старшокласникам.

У Міністерстві оборони повідомили, що заклади освіти зобов’язані вести персональний військовий облік учнів, зокрема старшокласників призовного віку.

Як зазначають у відомстві, юнаки після досягнення 17 років повинні стати на військовий облік. Це можна зробити двома способами: через електронний кабінет призовника або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Після взяття на облік призовник отримує електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Це цифровий документ із QR-кодом, який формується через застосунок «Резерв+» або портал «Дія».

У Міноборони підкреслюють, що е-ВОД має однакову юридичну силу як у цифровому вигляді на екрані смартфона, так і у роздрукованому форматі. Термін його дії становить один рік.

Також у відомстві наголосили, що саме е-ВОД є основним і стандартним військово-обліковим документом для учня-призовника, і вимагати від нього інші документи навчальні заклади не мають права.

Чому школа взагалі цікавиться військовим обліком

Як пояснили у Міноборони, питання виникає щороку – особливо під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією. Батьки отримують від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ.

Школи запитують цей документ не з власної ініціативи. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1487 від 30 грудня 2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», заклади освіти належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік. Це означає, що школа перевіряє наявність ВОД в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах. Це обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації.

Тому вимога надати ВОД – законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право прийняти.

