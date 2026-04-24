  В Україні

Навіщо школам військовий облік учнів і чи законно вимагати документи

09:15, 24 квітня 2026
Школи зобов’язані вести військовий облік учнів: у Міноборони пояснили, який документ потрібен старшокласникам.
У Міністерстві оборони повідомили, що заклади освіти зобов’язані вести персональний військовий облік учнів, зокрема старшокласників призовного віку.

Як зазначають у відомстві, юнаки після досягнення 17 років повинні стати на військовий облік. Це можна зробити двома способами: через електронний кабінет призовника або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Після взяття на облік призовник отримує електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Це цифровий документ із QR-кодом, який формується через застосунок «Резерв+» або портал «Дія».

У Міноборони підкреслюють, що е-ВОД має однакову юридичну силу як у цифровому вигляді на екрані смартфона, так і у роздрукованому форматі. Термін його дії становить один рік.

Також у відомстві наголосили, що саме е-ВОД є основним і стандартним військово-обліковим документом для учня-призовника, і вимагати від нього інші документи навчальні заклади не мають права.

Чому школа взагалі цікавиться військовим обліком

Як пояснили у Міноборони, питання виникає щороку – особливо під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією. Батьки отримують від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ.

Школи запитують цей документ не з власної ініціативи. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1487 від 30 грудня 2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», заклади освіти належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік. Це означає, що школа перевіряє наявність ВОД в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах. Це обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації.

Тому вимога надати ВОД – законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право прийняти.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

Чи створить новий закон про криміналізацію українофобії більше проблем, ніж рішень — у чому ризик

Які ризики правової невизначеності та дублювання норм може містити нова ініціатива про криміналізацію українофобії.

Віталій Саліхов: про безпеку суддів, тиск активістів та дисциплінарні процедури

Голова Ради суддів Віталій Саліхов розповів про ключові проблеми судової системи, позицію щодо ролі ВРП у дисциплінарних процедурах та ризики публічного тиску на суддів.

Верховний Суд відмовив у встановленні статусу батька-одинака чоловіку, який виховує дитину сам

Верховний Суд залишив без розгляду заяву про встановлення статусу одинокого батька.

