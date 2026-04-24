Премьер Польши Дональд Туск заявил о риске нападения РФ в ближайшие месяцы

Туск, имея в виду возможное российское нападение, заявил о «краткосрочной перспективе — скорее месяцы, чем годы».

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на риск возможного нападения России на страны НАТО уже в краткосрочной перспективе — «скорее месяцы, чем годы», и призвал Европу усилить оборонное единство.

В интервью Financial Times он заявил, что одним из ключевых вопросов для европейской безопасности остается готовность США выполнять свои обязательства в рамках Альянса в случае российской агрессии. По его словам, страны восточного фланга НАТО ожидают четкого ответа, способен ли Альянс оперативно реагировать как политически, так и логистически.

«Это действительно очень серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе — скорее месяцы, чем годы», — сказал Туск, имея в виду возможное российское нападение. «Для нас очень важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как Польша», — добавил он.

Туск подчеркнул, что его предостережения связаны не со скептицизмом относительно действия статьи 5 НАТО, а с необходимостью ее практической реализации. Он отметил, что гарантии безопасности должны быть не только декларативными, но и практическими.

В качестве примера потенциальных рисков польский премьер привел инцидент с российскими дронами, которые в прошлом году нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, часть союзников тогда недооценила серьезность ситуации, что осложнило координацию ответа.

Заявления польского премьера прозвучали на фоне роста напряженности в отношениях между США и отдельными союзниками по НАТО, а также дискуссий в ЕС по усилению собственных механизмов коллективной обороны.

Отметим, что в Пентагоне обсуждают возможные шаги реагирования в отношении союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержали действия США в конфликте с Ираном.

В частности, по информации Reuters, речь идет о внутреннем электронном письме, в котором изложены варианты давления на партнеров, в том числе возможность приостановки участия Испании в Альянсе, ограничения доступа к влиятельным должностям в структурах НАТО, а также пересмотра позиции США по поддержке Великобритании в вопросе Фолклендских островов.

На это также обратил внимание и Дональд Туск в интервью Financial Times.

