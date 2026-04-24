  1. В Украине

Премьер Польши Дональд Туск заявил о риске нападения РФ в ближайшие месяцы

11:50, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Туск, имея в виду возможное российское нападение, заявил о «краткосрочной перспективе — скорее месяцы, чем годы».
Фото: PAP/Albert Zawada
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на риск возможного нападения России на страны НАТО уже в краткосрочной перспективе — «скорее месяцы, чем годы», и призвал Европу усилить оборонное единство.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В интервью Financial Times он заявил, что одним из ключевых вопросов для европейской безопасности остается готовность США выполнять свои обязательства в рамках Альянса в случае российской агрессии. По его словам, страны восточного фланга НАТО ожидают четкого ответа, способен ли Альянс оперативно реагировать как политически, так и логистически.

«Это действительно очень серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе — скорее месяцы, чем годы», — сказал Туск, имея в виду возможное российское нападение. «Для нас очень важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как Польша», — добавил он.

Туск подчеркнул, что его предостережения связаны не со скептицизмом относительно действия статьи 5 НАТО, а с необходимостью ее практической реализации. Он отметил, что гарантии безопасности должны быть не только декларативными, но и практическими.

В качестве примера потенциальных рисков польский премьер привел инцидент с российскими дронами, которые в прошлом году нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, часть союзников тогда недооценила серьезность ситуации, что осложнило координацию ответа.

Заявления польского премьера прозвучали на фоне роста напряженности в отношениях между США и отдельными союзниками по НАТО, а также дискуссий в ЕС по усилению собственных механизмов коллективной обороны.

Отметим, что в Пентагоне обсуждают возможные шаги реагирования в отношении союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержали действия США в конфликте с Ираном.

В частности, по информации Reuters, речь идет о внутреннем электронном письме, в котором изложены варианты давления на партнеров, в том числе возможность приостановки участия Испании в Альянсе, ограничения доступа к влиятельным должностям в структурах НАТО, а также пересмотра позиции США по поддержке Великобритании в вопросе Фолклендских островов.

На это также обратил внимание и Дональд Туск в интервью Financial Times.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]