Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив про ризик нападу РФ у найближчі місяці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернув увагу на ризик можливого нападу Росії на країни НАТО вже у короткостроковій перспективі — «радше місяці, ніж роки», та закликав Європу посилити оборонну єдність.

В інтерв’ю Financial Times він заявив, що одним із ключових питань для європейської безпеки залишається готовність США виконувати свої зобов’язання в межах Альянсу у разі російської агресії. За його словами, країни східного флангу НАТО очікують чіткої відповіді, чи здатен Альянс оперативно реагувати як політично, так і логістично.

«Це справді дуже серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу — радше місяці, ніж роки», — сказав Туск, маючи на увазі можливий російський напад. «Для нас дуже важливо знати, що всі будуть ставитися до зобов’язань НАТО так само серйозно, як Польща», — додав він.

Туск наголосив, що його застереження пов’язані не зі скептицизмом щодо дії статті 5 НАТО, а з необхідністю її практичної реалізації. Він підкреслив, що гарантії безпеки мають бути не лише декларативними, а й практичними.

Як приклад потенційних ризиків польський прем’єр навів інцидент із російськими дронами, які минулого року порушили повітряний простір Польщі. За його словами, частина союзників тоді недооцінила серйозність ситуації, що ускладнило координацію відповіді.

Заяви польського прем’єра прозвучали на фоні зростання напруженості у відносинах між США та окремими союзниками по НАТО, а також дискусій у ЄС щодо посилення власних механізмів колективної оборони.

Зазначимо, що у Пентагоні обговорюють можливі кроки реагування щодо союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, недостатньо підтримали дії США у конфлікті з Іраном.

Зокрема, за інформацією Reuters, йдеться про внутрішній електронний лист, у якому викладено варіанти тиску на партнерів, зокрема можливість призупинення участі Іспанії в Альянсі, обмеження доступу до впливових посад у структурах НАТО, а також перегляд позиції США щодо підтримки Великої Британії у питанні Фолклендських островів.

На це також звернув увагу і Дональд Туск у інтерв’ю Financial Times.

