  В Україні

Пентагон розглядає санкції проти союзників по НАТО через Іран — серед варіантів призупинення участі Іспанії в Альянсі

11:14, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деталі наразі обговорюються, а в Пентагоні не мають коментарів щодо внутрішніх обговорень з цього приводу.
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пентагоні обговорюють можливі кроки реагування щодо союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, недостатньо підтримали дії США у конфлікті з Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про внутрішній електронний лист, у якому викладено варіанти тиску на партнерів, зокрема можливість призупинення участі Іспанії в Альянсі, обмеження доступу до впливових посад у структурах НАТО, а також перегляд позиції США щодо підтримки Великої Британії у питанні Фолклендських островів.

За словами джерела, такі пропозиції з’явилися через відмову або небажання окремих союзників надати доступ США до баз, повітряного простору та інших можливостей для проведення операцій проти Ірану. У документі зазначається, що такі умови є базовими для функціонування НАТО.

Президент США Дональд Трамп раніше різко критикував союзників за відсутність підтримки, зокрема небажання долучатися до розблокування Ормузької протоки після початку бойових дій. Він також допускав можливість перегляду участі США в Альянсі.

«А ви б не розглядали, якби були на моєму місці?», — сказав Трамп 1 квітня у відповідь на запитання про можливий вихід США з НАТО.

Водночас, за даними джерела, у самому документі не йдеться про вихід США з НАТО чи закриття американських військових баз у Європі. Також не уточнюється, чи передбачаються скорочення військової присутності.

У Міністерство оборони США заявили, що президент має отримати «надійні варіанти» дій, які забезпечать більш активну участь союзників у спільній безпеці. Водночас у відомстві відмовилися коментувати деталі внутрішніх обговорень.

«Міністерство війни забезпечить, щоб президент мав надійні варіанти, які гарантують, що наші союзники більше не будуть паперовим тигром і натомість виконуватимуть свою частку. Ми не маємо подальших коментарів щодо внутрішніх обговорень з цього приводу», — сказав речник Пентагону Кінгслі Вілсон.

Американського посадовець не розкрив Reuters, як саме США могли б реалізувати призупинення участі Іспанії в альянсі, і виданню не вдалося встановити, чи існує в НАТО механізм для цього.

Коментуючи це повідомлення перед зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив: «Ми не працюємо з електронними листами. Ми працюємо з офіційними документами та позиціями уряду, у цьому випадку — Сполучених Штатів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]