Пентагон рассматривает санкции против союзников по НАТО из-за Ирана — среди вариантов приостановка участия Испании в Альянсе

11:14, 24 апреля 2026
Детали сейчас обсуждаются, а в Пентагоне не имеют комментариев относительно внутренних обсуждений по этому поводу.
Пентагон рассматривает санкции против союзников по НАТО из-за Ирана — среди вариантов приостановка участия Испании в Альянсе
Фото: REUTERS/Jon Nazca
В Пентагоне обсуждают возможные меры реагирования в отношении союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержали действия США в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Речь идет о внутреннем электронном письме, в котором изложены варианты давления на партнеров, в частности возможность приостановки участия Испании в Альянсе, ограничения доступа к влиятельным должностям в структурах НАТО, а также пересмотра позиции США по поддержке Великобритании в вопросе Фолклендских островов.

По словам источника, такие предложения появились из-за отказа или нежелания отдельных союзников предоставить США доступ к базам, воздушному пространству и другим возможностям для проведения операций против Ирана. В документе отмечается, что такие условия являются базовыми для функционирования НАТО.

Президент США Дональд Трамп ранее резко критиковал союзников за отсутствие поддержки, в частности нежелание участвовать в разблокировании Ормузского пролива после начала боевых действий. Он также допускал возможность пересмотра участия США в Альянсе.

«А вы бы не рассматривали, если бы были на моем месте?», — сказал Трамп 1 апреля в ответ на вопрос о возможном выходе США из НАТО.

В то же время, по данным источника, в самом документе не идет речь о выходе США из НАТО или закрытии американских военных баз в Европе. Также не уточняется, предусматривается ли сокращение военного присутствия.

В Министерстве обороны США заявили, что президент должен получить «надежные варианты» действий, которые обеспечат более активное участие союзников в совместной безопасности. В то же время в ведомстве отказались комментировать детали внутренних обсуждений.

«Министерство войны обеспечит, чтобы президент имел надежные варианты, которые гарантируют, что наши союзники больше не будут бумажным тигром и вместо этого будут выполнять свою долю. Мы не имеем дальнейших комментариев по поводу внутренних обсуждений по этому вопросу», — сказал представитель Пентагона Кингсли Уилсон.

Американский чиновник не раскрыл Reuters, каким образом США могли бы реализовать приостановку участия Испании в альянсе, и изданию не удалось установить, существует ли в НАТО механизм для этого.

Комментируя это сообщение перед встречей лидеров ЕС на Кипре, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: «Мы не работаем с электронными письмами. Мы работаем с официальными документами и позициями правительства, в данном случае — Соединенных Штатов».

