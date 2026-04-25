В Украине заменили советские подходы мониторинга и быстрого реагирования на биологические угрозы

20:58, 25 апреля 2026
Порядок осуществления эпидемиологического надзора вводит четкий алгоритм анализа санитарно-эпидемиологической ситуации, что позволяет не только фиксировать угрозы, но и прогнозировать их и заранее планировать превентивные меры.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил, в соответствии с Законом Украины «О системе общественного здоровья», Порядок осуществления эпидемиологического надзора и Порядок проведения эпидемиологического расследования эпидемий, вспышек инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что эти документы окончательно заменяют устаревшие советские подходы современными европейскими стандартами мониторинга и быстрого реагирования на биологические и санитарные угрозы.

По его словам, Порядок осуществления эпидемиологического надзора вводит четкий алгоритм анализа санитарно-эпидемиологической ситуации, что позволяет не только фиксировать угрозы, но и прогнозировать их и заранее планировать превентивные меры. В то же время порядок проведения эпидемиологического расследования предоставляет специалистам необходимый инструментарий для оперативного выявления источников опасности и быстрой локализации вспышек. Отдельно обновлены механизмы контроля пищевой безопасности, что усиливает взаимодействие между медицинскими учреждениями и органами власти в части оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях.

Также он подчеркнул, что новые порядки предусматривают обязательное и оперативное уведомление об угрозах для общественного здоровья, а также четкое распределение ролей между врачами, лабораториями и центрами контроля и профилактики заболеваний.

«Это фактически создает единую систему раннего выявления и реагирования. Обновленные правительством порядки позволяют государству быстрее выявлять опасности и локализовывать вспышки, чтобы они не перерастали в масштабные эпидемии», — сказал он.

Михаил Радуцкий напомнил, что в соответствии с законом на базе 25 региональных центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) уже полноценно функционирует обновленная эпидемиологическая служба.

«Украинская система общественного здоровья стабильно работает в условиях войны и оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. Наглядным подтверждением эффективности новой модели стала ликвидация последствий подрыва врагом дамбы Каховской ГЭС, когда благодаря слаженной работе специалистов ЦКПЗ удалось предотвратить массовые вспышки инфекций.

Отмечу, что Комитет совместно с Минздравом системно работают над другими законодательными изменениями в сфере общественного здоровья. В частности, на рассмотрение Верховной Рады подан законопроект №13205 о осуществлении государственного надзора за соблюдением требований санитарного законодательства в сферах хозяйственной деятельности, а также завершается разработка проекта закона о биологической безопасности и биологической защите», — добавил он.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

