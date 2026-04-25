В Україні замінили радянські підходи моніторингу та швидкого реагування на біологічні загрози

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів затвердив, відповідно до Закону України «Про систему громадського здоров’я», Порядок здійснення епідеміологічного нагляду та Порядок проведення епідеміологічного розслідування епідемій, спалахів інфекційних та масових неінфекційних хвороб.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що ці документи остаточно замінюють застарілі радянські підходи сучасними європейськими стандартами моніторингу та швидкого реагування на біологічні й санітарні загрози.

За його словами, Порядок здійснення епідеміологічного нагляду запроваджує чіткий алгоритм аналізу санітарно-епідемічної ситуації, що дозволяє не лише фіксувати загрози, а й прогнозувати їх та завчасно планувати превентивні заходи. Водночас порядок проведення епідеміологічного розслідування надає фахівцям необхідний інструментарій для оперативного виявлення джерел небезпеки та швидкої локалізації спалахів. Окремо оновлено механізми контролю харчової безпеки, що посилює взаємодію між медичними закладами та органами влади у частині оперативного інформування про надзвичайні ситуації.

Також він підкреслив, що нові порядки передбачають обов’язкове та оперативне повідомлення про загрози для громадського здоров’я, а також чіткий розподіл ролей між лікарями, лабораторіями та центрами контролю і профілактики хвороб.

«Це фактично створює єдину систему раннього виявлення та реагування. Оновлені урядом порядки дозволяють державі швидше виявляти небезпеки та локалізовувати спалахи, щоб вони не переростали у масштабні епідемії», - сказав він.

Михайло Радуцький нагадав, що відповідно до закону на базі 25 регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) вже повноцінно функціонує оновлена епідеміологічна служба.

«Українська система громадського здоров’я стабільно працює в умовах війни та оперативно реагує на надзвичайні ситуації. Наочним підтвердженням ефективності нової моделі стала ліквідація наслідків підриву ворогом дамби Каховської ГЕС, коли завдяки злагодженій роботі фахівців ЦКПХ вдалося запобігти масовим спалахам інфекцій.

Відзначу, що Комітет спільно з МОЗ системно працюють над іншими законодавчими змінами у сфері громадського здоров’я. Зокрема, на розгляд Верховної Ради поданий законопроєкт №13205 щодо здійснення державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, а також завершується розробка проєкту закону про біологічну безпеку та біологічний захист», - додав він.

