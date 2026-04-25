  1. В Украине

В Чернобыльской зоне засевали радиоактивно загрязненные земли, а урожай продавали на рынке

07:18, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
К организации причастны чиновники и представители бизнеса, а нанесенный государству ущерб исчисляется миллионами гривен.
В Чернобыльской зоне засевали радиоактивно загрязненные земли, а урожай продавали на рынке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора направила в суд обвинительный акт по делу о системном использовании радиоактивно загрязнённых земель Чернобыльской зоны с целью получения прибыли.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в 2021 году бывший поселковый голова совместно с землеустроителем и руководителями четырёх предприятий фактически обеспечили бизнесу доступ к территориям, где любая хозяйственная деятельность запрещена. Речь идёт примерно о 1,9 тыс. гектаров в зоне безусловного отселения — землях, распоряжаться которыми имеет право исключительно Кабинет Министров Украины.

Чтобы обойти законодательные ограничения, должностное лицо заключало предварительные договоры аренды вместе с актами приёма-передачи. Фактически это позволяло засевать радиоактивно загрязнённые участки, собирать урожай и вводить его в оборот.

По оценкам экспертов, только за один год государству был причинён ущерб на сумму более 4,9 млн грн.

Кроме того, директор одного из обществ организовал группу, в которую привлёк руководителей ещё двух предприятий и депутата поселкового совета. На самовольно занятых землях они вырастили более 364 тонн подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн грн, который незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Действия бывшего поселкового головы, землеустроителя и трёх директоров частных предприятий квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины о самовольном занятии земель и злоупотреблении служебным положением. Другим фигурантам инкриминируют нарушение требований радиационной безопасности, присвоение имущества и его легализацию, полученную преступным путём.

В то же время прокуроры заявили иск в интересах государства — в лице Кабинета Министров Украины, профильных министерств и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения — о взыскании более 6,6 млн грн незаконно полученного дохода.

Досудебное расследование по делу осуществляли следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении профильного подразделения, занимающегося оборотом опасных материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]