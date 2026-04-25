У Чорнобильській зоні засівали радіоактивно забруднені землі, а врожай продавали на ринку

До організації причетні посадовці та представники бізнесу, а завдані державі збитки обчислюються мільйонами гривень.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт у справі щодо системного використання радіоактивно забруднених земель Чорнобильської зони з метою отримання прибутку.

За даними слідства, у 2021 році колишній селищний голова спільно із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств фактично забезпечили бізнесу доступ до територій, де будь-яка господарська діяльність заборонена. Йдеться про близько 1,9 тис. гектарів у зоні безумовного відселення — землях, розпоряджатися якими має право виключно Кабінет Міністрів України.

Для обходу законодавчих обмежень посадовець укладав попередні договори оренди разом із актами приймання-передачі. Фактично це дозволяло засівати радіоактивно забруднені ділянки, збирати врожай і вводити його в обіг.

За підрахунками експертів, лише протягом одного року держава зазнала збитків на суму понад 4,9 млн грн.

Крім того, директор одного з товариств організував групу, до якої залучив керівників ще двох підприємств та депутата селищної ради. На самовільно зайнятих землях вони виростили понад 364 тонни соняшнику вартістю більше ніж 6,6 млн грн, який незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Дії колишнього селищного голови, землевпорядника та трьох директорів приватних підприємств кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України щодо самовільного зайняття земель та зловживання службовим становищем. Іншим фігурантам інкримінують порушення вимог радіаційної безпеки, привласнення майна та його легалізацію, отриману злочинним шляхом.

Водночас прокурори заявили позов в інтересах держави — в особі Кабінету Міністрів України, профільних міністерств та Державного агентства з управління зоною відчуження — про стягнення понад 6,6 млн грн незаконно отриманого доходу.

Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу профільного підрозділу, що займається обігом небезпечних матеріалів.

