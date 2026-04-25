Украинцы в Латвии смогут без дополнительных экзаменов заменить водительские права

15:16, 25 апреля 2026
Украина и Латвия подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.
Украинцы в Латвии смогут без дополнительных экзаменов заменить водительские права
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Латвийская Республика заключили межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительскими правами. Об этом сообщили в МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ведомства, документ предусматривает возможность обмена водительских удостоверений без сдачи дополнительных экзаменов. Это расширяет перечень государств, которые признают украинские удостоверения на полноправной основе.

Отмечается, что решение имеет особое значение в условиях миграционных процессов, вызванных войной России против Украины, когда значительное количество украинцев находится за рубежом, в частности в Латвии.

Это уже шестое такое соглашение для Украины. Подобные договоренности ранее были заключены с Испанией, Италией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией.

Сотрудничество между Главным сервисным центром МВД Украины и Дирекцией безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) отмечается как конструктивное.

В МВД отмечают, что одним из приоритетов является евроинтеграция, в частности через развитие международного сотрудничества. Соглашение также связано с имплементацией Директивы ЕС 2025/2205 о водительских удостоверениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

Из Семейного кодекса уберут обязанность органов опеки сообщать регистраторам о наличии имущества у детей

Кабмин предлагает убрать из Семейного кодекса норму о «сообщении» относительно имущества ребенка, поскольку она не имеет правовых последствий.

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

