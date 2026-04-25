Украинцы в Латвии смогут без дополнительных экзаменов заменить водительские права

Украина и Латвия подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.

Украина и Латвийская Республика заключили межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительскими правами. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, документ предусматривает возможность обмена водительских удостоверений без сдачи дополнительных экзаменов. Это расширяет перечень государств, которые признают украинские удостоверения на полноправной основе.

Отмечается, что решение имеет особое значение в условиях миграционных процессов, вызванных войной России против Украины, когда значительное количество украинцев находится за рубежом, в частности в Латвии.

Это уже шестое такое соглашение для Украины. Подобные договоренности ранее были заключены с Испанией, Италией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Литвой и Турцией.

Сотрудничество между Главным сервисным центром МВД Украины и Дирекцией безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) отмечается как конструктивное.

В МВД отмечают, что одним из приоритетов является евроинтеграция, в частности через развитие международного сотрудничества. Соглашение также связано с имплементацией Директивы ЕС 2025/2205 о водительских удостоверениях.

