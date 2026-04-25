Українці у Латвії зможуть без додаткових іспитів замінити посвідчення водія
Україна та Латвійська Республіка уклали міжурядову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Про це повідомили в МВС.
За даними відомства, документ передбачає можливість обміну водійських посвідчень без складання додаткових іспитів. Це розширює перелік держав, які визнають українські посвідчення на повноправній основі.
Зазначається, що рішення має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною Росії проти України, коли значна кількість українців перебуває за кордоном, зокрема в Латвії.
Це вже шоста така угода для України. Подібні домовленості раніше були укладені з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною.
Співпраця між Головним сервісним центром МВС України та Дирекцією безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD) відзначається як конструктивна.
У МВС зазначають, що одним із пріоритетів є євроінтеграція, зокрема через розвиток міжнародного співробітництва. Угода також пов’язана з імплементацією Директиви ЄС 2025/2205 щодо посвідчень водія.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.