Українці у Латвії зможуть без додаткових іспитів замінити посвідчення водія

Україна та Латвія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.

Україна та Латвійська Республіка уклали міжурядову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Про це повідомили в МВС.

За даними відомства, документ передбачає можливість обміну водійських посвідчень без складання додаткових іспитів. Це розширює перелік держав, які визнають українські посвідчення на повноправній основі.

Зазначається, що рішення має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною Росії проти України, коли значна кількість українців перебуває за кордоном, зокрема в Латвії.

Це вже шоста така угода для України. Подібні домовленості раніше були укладені з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною.

Співпраця між Головним сервісним центром МВС України та Дирекцією безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD) відзначається як конструктивна.

У МВС зазначають, що одним із пріоритетів є євроінтеграція, зокрема через розвиток міжнародного співробітництва. Угода також пов’язана з імплементацією Директиви ЄС 2025/2205 щодо посвідчень водія.

