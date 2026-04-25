  1. В Україні

Українці у Латвії зможуть без додаткових іспитів замінити посвідчення водія

15:16, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна та Латвія підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.
Українці у Латвії зможуть без додаткових іспитів замінити посвідчення водія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Латвійська Республіка уклали міжурядову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Про це повідомили в МВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними відомства, документ передбачає можливість обміну водійських посвідчень без складання додаткових іспитів. Це розширює перелік держав, які визнають українські посвідчення на повноправній основі.

Зазначається, що рішення має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною Росії проти України, коли значна кількість українців перебуває за кордоном, зокрема в Латвії.

Це вже шоста така угода для України. Подібні домовленості раніше були укладені з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною.

Співпраця між Головним сервісним центром МВС України та Дирекцією безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD) відзначається як конструктивна.

У МВС зазначають, що одним із пріоритетів є євроінтеграція, зокрема через розвиток міжнародного співробітництва. Угода також пов’язана з імплементацією Директиви ЄС 2025/2205 щодо посвідчень водія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Україна посвідчення водія

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]