Встречает ли ТЦК мужчин на границе: объяснение пограничников

В Государственной пограничной службе Украины отрицали информацию о якобы случаях, когда украинских мужчин, депортированных из стран ЕС, на границе встречают представители ТЦК. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, такая информация не соответствует действительности, и ему неизвестно, о каких ситуациях идет речь. Он пояснил, что другие государства, принимая решение о депортации иностранцев, в том числе украинцев, не обязаны сообщать об этом Украине.

"Депортация может быть как добровольная, так и принудительная, такие же нормы применяет Украина и не сообщает соседние страны", – сказал Демченко в комментарии УНИАН.

Демченко также отметил, что при пересечении границы граждан проверяют по соответствующим базам данных. Если оказывается, что человек находится в розыске, его передают правоохранителям в соответствии с законодательством.

Он подчеркнул, что порядок передачи лиц в полицию для дальнейшего направления в ТЦК четко регламентирован и касается как въезжающих в Украину, так и выезжающих. Поэтому утверждение о том, что представители ТЦК встречают людей непосредственно на границе, ложно.

Ранее депутат Руслан Горбенко заявлял о случаях принудительного возвращения мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза и предполагал, что после этого их могут передавать в ТЦК.

