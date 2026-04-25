  1. В Украине

Встречает ли ТЦК мужчин на границе: объяснение пограничников

17:04, 25 апреля 2026
В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на заявления о якобы встрече представителями ТЦК украинских мужчин, возвращаемых из стран ЕС.
В Государственной пограничной службе Украины отрицали информацию о якобы случаях, когда украинских мужчин, депортированных из стран ЕС, на границе встречают представители ТЦК. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, такая информация не соответствует действительности, и ему неизвестно, о каких ситуациях идет речь. Он пояснил, что другие государства, принимая решение о депортации иностранцев, в том числе украинцев, не обязаны сообщать об этом Украине.

"Депортация может быть как добровольная, так и принудительная, такие же нормы применяет Украина и не сообщает соседние страны", – сказал Демченко в комментарии УНИАН.

Демченко также отметил, что при пересечении границы граждан проверяют по соответствующим базам данных. Если оказывается, что человек находится в розыске, его передают правоохранителям в соответствии с законодательством.

Он подчеркнул, что порядок передачи лиц в полицию для дальнейшего направления в ТЦК четко регламентирован и касается как въезжающих в Украину, так и выезжающих. Поэтому утверждение о том, что представители ТЦК встречают людей непосредственно на границе, ложно.

Ранее депутат Руслан Горбенко заявлял о случаях принудительного возвращения мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза и предполагал, что после этого их могут передавать в ТЦК.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

