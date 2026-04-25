Чи зустрічає ТЦК чоловіків на кордоні: пояснення прикордонників

У Державній прикордонній службі України відреагували на заяви про нібито зустріч представниками ТЦК українських чоловіків, яких повертають із країн ЄС.

У Державній прикордонній службі України заперечили інформацію про нібито випадки, коли українських чоловіків, депортованих із країн ЄС, на кордоні зустрічають представники ТЦК. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, така інформація не відповідає дійсності, і йому невідомо, про які саме ситуації йдеться. Він пояснив, що інші держави, ухвалюючи рішення про депортацію іноземців, у тому числі українців, не зобов’язані повідомляти про це Україну.

"Депортація може бути як добровільна, так і примусова, такі ж самі норми застосовує Україна і не повідомляє сусідні країни", – сказав Демченко у коментарі УНІАН.

Демченко також зазначив, що під час перетину кордону громадян перевіряють за відповідними базами даних. Якщо виявляється, що людина перебуває в розшуку, її передають правоохоронцям відповідно до законодавства.

Він підкреслив, що порядок передачі осіб до поліції для подальшого направлення до ТЦК чітко регламентований і стосується як тих, хто в’їжджає в Україну, так і тих, хто виїжджає. Тому твердження про те, що представники ТЦК зустрічають людей безпосередньо на кордоні, є неправдивим.

Раніше депутат Руслан Горбенко заявляв про випадки примусового повернення чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу та припускав, що після цього їх можуть передавати до ТЦК.

