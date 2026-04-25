Оценка рисков и бальная система проверок: как изменится подход к контролю бизнеса

19:10, 25 апреля 2026
В Украине готовятся ввести бальную систему проверок работодателей, по которой предприятия будут оценивать по нарушениям, условиям труда и социальным показателям, а от набранных баллов будет зависеть частота инспекций и возможность ее уменьшения.
В Украине планируют изменить подход к проверкам работодателей, сделав его более понятным и предсказуемым. Государственная служба по вопросам труда внедряет новую систему оценки рисков: предприятиям будут начислять баллы, и именно от этого будет зависеть, как часто к ним будут приходить инспекторы.

О внедрении таких изменений сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Основная цель нововведений — перейти от формальных проверок к более объективному контролю, который учитывает реальные риски деятельности предприятий.

Как будет работать новая система

Каждому предприятию будут начисляться баллы в зависимости от:

  • нарушений трудового законодательства
  • уровня риска производства
  • социальных показателей (занятость, зарплаты и т.п.)

Именно общее количество баллов будет определять периодичность проверок:

  • более 41 балла — высокий риск → проверка раз в 2 года
  • 21–40 баллов — средний риск → раз в 3 года
  • до 20 баллов — низкий риск → раз в 5 лет

Такой подход соответствует общей логике государственного надзора, где частота контроля напрямую зависит от уровня риска деятельности.

За что начисляются баллы

Система предусматривает конкретные критерии риска. В частности:

задолженность по зарплате — +4 балла

выплата зарплаты на уровне минимальной — +2 балла

использование опасного оборудования — до +41 балла

труд несовершеннолетних — до +32 баллов

Отдельный блок касается занятости:

невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью — +20 баллов

нарушение правил трудоустройства иностранцев — +15 баллов

То есть наибольший «вес» имеют именно риски для жизни и здоровья работников.

Как можно снизить риск

Документ предусматривает и «позитивные» факторы, которые уменьшают количество баллов.

В частности:

  • наличие системы управления охраной труда (ДСТУ ISO 45001:2019)
  • внедрение программ психосоциальной поддержки работников
  • ответственная политика занятости

Например, сертификация по ISO может снизить риск сразу на 30 баллов — это позволяет перейти в более низкую категорию проверок.

Также отдельные показатели могут уменьшаться (до 50%) при условии надлежащей социальной политики работодателя.

Что меняется по сути

С учетом регуляторных изменений и подходов Гоструда контроль постепенно переводят на риск-ориентированную модель. Предполагается сокращение количества формальных проверок и сосредоточение на вопросах безопасности труда и фактических нарушениях.

Такой подход также может влиять на решения бизнеса по инвестированию в условия труда. В целом эти изменения соответствуют заявленному курсу государственной политики в сфере снижения травматизма и легализации занятости.

