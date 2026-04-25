Оценка рисков и бальная система проверок: как изменится подход к контролю бизнеса
В Украине планируют изменить подход к проверкам работодателей, сделав его более понятным и предсказуемым. Государственная служба по вопросам труда внедряет новую систему оценки рисков: предприятиям будут начислять баллы, и именно от этого будет зависеть, как часто к ним будут приходить инспекторы.
О внедрении таких изменений сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Основная цель нововведений — перейти от формальных проверок к более объективному контролю, который учитывает реальные риски деятельности предприятий.
Как будет работать новая система
Каждому предприятию будут начисляться баллы в зависимости от:
- нарушений трудового законодательства
- уровня риска производства
- социальных показателей (занятость, зарплаты и т.п.)
Именно общее количество баллов будет определять периодичность проверок:
- более 41 балла — высокий риск → проверка раз в 2 года
- 21–40 баллов — средний риск → раз в 3 года
- до 20 баллов — низкий риск → раз в 5 лет
Такой подход соответствует общей логике государственного надзора, где частота контроля напрямую зависит от уровня риска деятельности.
За что начисляются баллы
Система предусматривает конкретные критерии риска. В частности:
задолженность по зарплате — +4 балла
выплата зарплаты на уровне минимальной — +2 балла
использование опасного оборудования — до +41 балла
труд несовершеннолетних — до +32 баллов
Отдельный блок касается занятости:
невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью — +20 баллов
нарушение правил трудоустройства иностранцев — +15 баллов
То есть наибольший «вес» имеют именно риски для жизни и здоровья работников.
Как можно снизить риск
Документ предусматривает и «позитивные» факторы, которые уменьшают количество баллов.
В частности:
- наличие системы управления охраной труда (ДСТУ ISO 45001:2019)
- внедрение программ психосоциальной поддержки работников
- ответственная политика занятости
Например, сертификация по ISO может снизить риск сразу на 30 баллов — это позволяет перейти в более низкую категорию проверок.
Также отдельные показатели могут уменьшаться (до 50%) при условии надлежащей социальной политики работодателя.
Что меняется по сути
С учетом регуляторных изменений и подходов Гоструда контроль постепенно переводят на риск-ориентированную модель. Предполагается сокращение количества формальных проверок и сосредоточение на вопросах безопасности труда и фактических нарушениях.
Такой подход также может влиять на решения бизнеса по инвестированию в условия труда. В целом эти изменения соответствуют заявленному курсу государственной политики в сфере снижения травматизма и легализации занятости.
