Оцінка ризиків і бальна система перевірок: як зміниться підхід до контролю бізнесу
В Україні планують змінити підхід до перевірок роботодавців, зробивши його більш зрозумілим і передбачуваним. Державна служба з питань праці запроваджує нову систему оцінювання ризиків: підприємствам нараховуватимуть бали, і саме від цього залежатиме, як часто до них приходитимуть інспектори.
Про впровадження таких змін повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Основна мета нововведень — перейти від формальних перевірок до більш об’єктивного контролю, який враховує реальні ризики діяльності підприємств.
Як працюватиме нова система
Кожному підприємству нараховуватимуть бали залежно від:
- порушень трудового законодавства
- рівня ризику виробництва
- соціальних показників (зайнятість, зарплати тощо)
Саме загальна кількість балів визначатиме періодичність перевірок:
- понад 41 бал – високий ризик → перевірка раз на 2 роки
- 21–40 балів – середній ризик → раз на 3 роки
- до 20 балів – низький ризик → раз на 5 років
Такий підхід відповідає загальній логіці державного нагляду, де частота контролю прямо залежить від рівня ризику діяльності.
За що нараховуються бали
Система передбачає конкретні критерії ризику. Зокрема:
- заборгованість із зарплати – +4 бали
- виплата зарплати на рівні мінімальної – +2 бали
- використання небезпечного обладнання – до +41 бала
- праця неповнолітніх – до +32 балів
Окремий блок стосується зайнятості:
- невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю – +20 балів
- порушення правил працевлаштування іноземців – +15 балів
Тобто найбільшу «вагу» мають саме ризики для життя і здоров’я працівників.
Як можна зменшити ризик
Документ передбачає і «позитивні» фактори, які знижують кількість балів.
Зокрема:
- наявність системи управління охороною праці (ДСТУ ISO 45001:2019)
- впровадження програм психосоціальної підтримки працівників
- відповідальна політика зайнятості
Наприклад, сертифікація за ISO може зменшити ризик одразу на 30 балів – це дозволяє перейти в нижчу категорію перевірок.
Також окремі показники можуть зменшуватися (до 50%) за умови належної соціальної політики роботодавця.
Що змінюється по суті
З урахуванням регуляторних змін і підходів Держпраці контроль поступово переводять на ризикоорієнтовану модель. Передбачається скорочення кількості формальних перевірок і зосередження на питаннях безпеки праці та фактичних порушеннях.
Такий підхід також може впливати на рішення бізнесу щодо інвестування в умови праці. Загалом ці зміни відповідають заявленому курсу державної політики у сфері зниження травматизму та легалізації зайнятості.
