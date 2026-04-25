Оцінка ризиків і бальна система перевірок: як зміниться підхід до контролю бізнесу

В Україні готуються запровадити бальну систему перевірок роботодавців, за якою підприємства оцінюватимуть за порушеннями, умовами праці та соціальними показниками, а від набраних балів залежатиме частота інспекцій і можливість її зменшення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують змінити підхід до перевірок роботодавців, зробивши його більш зрозумілим і передбачуваним. Державна служба з питань праці запроваджує нову систему оцінювання ризиків: підприємствам нараховуватимуть бали, і саме від цього залежатиме, як часто до них приходитимуть інспектори.

Про впровадження таких змін повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Основна мета нововведень — перейти від формальних перевірок до більш об’єктивного контролю, який враховує реальні ризики діяльності підприємств.

Як працюватиме нова система

Кожному підприємству нараховуватимуть бали залежно від:

порушень трудового законодавства

рівня ризику виробництва

соціальних показників (зайнятість, зарплати тощо)

Саме загальна кількість балів визначатиме періодичність перевірок:

понад 41 бал – високий ризик → перевірка раз на 2 роки

21–40 балів – середній ризик → раз на 3 роки

до 20 балів – низький ризик → раз на 5 років

Такий підхід відповідає загальній логіці державного нагляду, де частота контролю прямо залежить від рівня ризику діяльності.

За що нараховуються бали

Система передбачає конкретні критерії ризику. Зокрема:

заборгованість із зарплати – +4 бали

виплата зарплати на рівні мінімальної – +2 бали

використання небезпечного обладнання – до +41 бала

праця неповнолітніх – до +32 балів

Окремий блок стосується зайнятості:

невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю – +20 балів

порушення правил працевлаштування іноземців – +15 балів

Тобто найбільшу «вагу» мають саме ризики для життя і здоров’я працівників.

Як можна зменшити ризик

Документ передбачає і «позитивні» фактори, які знижують кількість балів.

Зокрема:

наявність системи управління охороною праці (ДСТУ ISO 45001:2019)

впровадження програм психосоціальної підтримки працівників

відповідальна політика зайнятості

Наприклад, сертифікація за ISO може зменшити ризик одразу на 30 балів – це дозволяє перейти в нижчу категорію перевірок.

Також окремі показники можуть зменшуватися (до 50%) за умови належної соціальної політики роботодавця.

Що змінюється по суті

З урахуванням регуляторних змін і підходів Держпраці контроль поступово переводять на ризикоорієнтовану модель. Передбачається скорочення кількості формальних перевірок і зосередження на питаннях безпеки праці та фактичних порушеннях.

Такий підхід також може впливати на рішення бізнесу щодо інвестування в умови праці. Загалом ці зміни відповідають заявленому курсу державної політики у сфері зниження травматизму та легалізації зайнятості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.