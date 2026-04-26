Гостаможслужба рапортует о росте использования процедуры совместного транзита

Результаты I квартала 2026 года демонстрируют стабильный рост – бизнес более активно применяет возможности системы NCTS.

За первые три месяца года оформлено 46,3 тыс. транзитных деклараций. Из них более 30,1 тыс. начатых в Украине перемещений были успешно завершены в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита. В то же время, украинские таможни обеспечили завершение еще 16,2 тыс. перемещений, начатых за границей.

Система NCTS продолжает активно использоваться и для внутреннего транзита: около 9 тыс. деклараций Т1 были оформлены для перемещений по территории Украины.

Растет и доверие бизнеса к инструментам гарантирования. В I квартале в системе зарегистрировано 15 общих гарантий на сумму 39 млн. евро. Кроме того, оформлено 5821 индивидуальная гарантия общей стоимостью 491 млн евро.

Как сообщил в свою очередь Минфин, в целом с момента присоединения Украины к Конвенции 1 октября 2022 оформлено более 324.5 тыс. деклараций.

