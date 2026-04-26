Держмитслужба рапортує про зростання використання процедури спільного транзиту

Результати І кварталу 2026 року демонструють стабільне зростання – бізнес активніше застосовує можливості системи NCTS.

Упродовж перших трьох місяців року оформлено 46,3 тис. транзитних декларацій. Із них понад 30,1 тис. переміщень, розпочатих в Україні, були успішно завершені в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту. Водночас українські митниці забезпечили завершення ще 16,2 тис. переміщень, розпочатих за кордоном.

Система NCTS продовжує активно використовуватись і для внутрішнього транзиту: майже 9 тис. декларацій Т1 було оформлено для переміщень територією України.

Зростає і довіра бізнесу до інструментів гарантування. У І кварталі в системі зареєстровано 15 загальних гарантій на суму 39 млн євро. Крім того, оформлено 5821 індивідуальну гарантію загальною вартістю 491 млн євро.

Як повідомив при цьому Мінфін, загалом з моменту приєднання України до Конвенції 1 жовтня 2022 року оформлено понад 324.5 тис. декларацій.

