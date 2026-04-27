ФЛП хочет использовать квартиру жены: ГНС не видит налоговых проблем

20:58, 27 апреля 2026
В своей хозяйственной деятельности ФЛП планирует использовать квартиру жены на основании договора ссуды, но не исключает дополнительной налоговой нагрузки.
Плательщик планирует зарегистрироваться как ФЛП на упрощенной системе налогообложения (третья группа, ставка 5%). В своей хозяйственной деятельности он планирует использовать квартиру, принадлежащую на праве частной собственности жене. Плательщик отмечает, что данное имущество было приобретено в браке и является объектом права совместной собственности супругов. Пользованием помещением плательщик планирует осуществлять на безвозмездной основе на основании Договора ссуды. Возникает ли у ФЛП на 3-й группе единого налога доход, определенный п. 292.3 ст. 292 НКУ, при безвозмездном получении услуг по пользованию помещением (ссуды), если это помещение принадлежит жене и является общей совместной собственностью супругов?

В ИНК от 3 апреля 2026 года №1946/ІПК/13-01-24-03-10 налоговики предоставили такой ответ.

Действительно, согласно п. 292.3 ст. 292 НКУ в сумму дохода плательщика единого налога включается стоимость безвозмездно полученных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг). Безвозмездно полученными считаются товары (работы, услуги), предоставленные плательщику единого налога согласно письменным договорам дарения и другим письменным договорам, заключенным согласно законодательству, по которым не предусмотрена денежная или иная компенсация стоимости таких товаров (работ, услуг) или их возврат, а также товары, переданные плательщику единого налога на ответственное хранение и использованные таким плательщиком единого налога.

Но поскольку передача имущества физическому лицу – предпринимателю на основании договора ссуды не предусматривает переход права собственности на такое имущество к физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога, то доход в понимании п. 292.1 ст. 292 НКУ у такого предпринимателя не возникает.

В случае получения ФЛП – плательщиком единого налога дохода в процессе использования в своей хозяйственной деятельности имущества (помещения), полученного в безвозмездное пользование на основании договора ссуды, то такой доход включается в доход ФЛП – плательщика единого налога.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

