  1. В Україні

ФОП хоче використовувати квартиру дружини: ДПС не бачить податкових проблем

20:58, 27 квітня 2026
У своїй господарській діяльності ФОП планує використовувати квартиру дружини на підставі договору позички, але не виключає додаткового податкового навантаження.
Платник планує зареєструватись як ФОП на спрощеній системі оподаткування (третя група, ставка 5 %). У своїй господарській діяльності він планує використовувати квартиру, яка належить на праві приватної власності дружині. Платник зазначає, що  дане майно було набуте у шлюбі та є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Користуванням приміщенням платник планує здійснювати на безоплатній основі на підставі Договору позички. Чи  виникає у ФОП на 3-й групі єдиного податку дохід, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ, при безоплатному отриманні послуг з користування приміщенням (позички), якщо це приміщення належить дружині та є спільною сумісною власністю подружжя?

В ІПК від 3 квітня 2026 року №1946/ІПК/13-01-24-03-10 податківці надали таку відповідь.

Дійсно, згідно з п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Але  оскільки передача майна фізичній особі – підприємцю на підставі договору позички  не передбачає переходу права власності на таке майно до фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, то доходу у розумінні п. 292.1 ст. 292 ПКУ у такого підприємця не виникає.   

У разі отримання ФОП – платником єдиного податку доходу в процесі використання у своїй господарській діяльності майна (приміщення),  яке було отримано у безоплатне користування на підставі договору позички, то такий дохід включається до доходу ФОП – платника єдиного податку.

податкова ФОП податки нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

