ФОП хоче використовувати квартиру дружини: ДПС не бачить податкових проблем

У своїй господарській діяльності ФОП планує використовувати квартиру дружини на підставі договору позички, але не виключає додаткового податкового навантаження.

Платник планує зареєструватись як ФОП на спрощеній системі оподаткування (третя група, ставка 5 %). У своїй господарській діяльності він планує використовувати квартиру, яка належить на праві приватної власності дружині. Платник зазначає, що дане майно було набуте у шлюбі та є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Користуванням приміщенням платник планує здійснювати на безоплатній основі на підставі Договору позички. Чи виникає у ФОП на 3-й групі єдиного податку дохід, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ, при безоплатному отриманні послуг з користування приміщенням (позички), якщо це приміщення належить дружині та є спільною сумісною власністю подружжя?

В ІПК від 3 квітня 2026 року №1946/ІПК/13-01-24-03-10 податківці надали таку відповідь.

Дійсно, згідно з п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Але оскільки передача майна фізичній особі – підприємцю на підставі договору позички не передбачає переходу права власності на таке майно до фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, то доходу у розумінні п. 292.1 ст. 292 ПКУ у такого підприємця не виникає.

У разі отримання ФОП – платником єдиного податку доходу в процесі використання у своїй господарській діяльності майна (приміщення), яке було отримано у безоплатне користування на підставі договору позички, то такий дохід включається до доходу ФОП – платника єдиного податку.

