Таможня в I квартале 2026 года: ключевые результаты работы

Минфин представил очередной выпуск Таможенного обзора, в котором сделан акцент на текущих итогах работы таможни.

Обзор выделяет следующие результаты работы таможни в I квартале 2026 года:

продолжается развитие института авторизованных экономических операторов (АЭО) с предоставлением существенных упрощений при осуществлении таможенных формальностей. В I квартале таких предприятий в Украине стало на 8 больше, а в целом на конец квартала в Украине действует 117 предприятий со статусом АЭО-С, из которых 5 имеют дополнительный статус АЭО-Б. Кроме того, предоставлено более 1435 других авторизаций на применение упрощений;

в рамках системы совместного транзита NCTS («таможенный безвиз») оформлено 46,3 тыс. транзитных деклараций, что на 20,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом с начала применения системы оформлено более 324,5 тыс. деклараций, а март стал рекордным месяцем;

таможенные льготы: сумма льгот, предоставленных бизнесу при импорте товаров (в том числе на товары для обороны и энергетики), составила 104,3 млрд грн, что на 58,8% больше по сравнению с I кварталом 2025 года;

важным показателем и поддержкой экономической стабильности Украины в условиях полномасштабной войны является рост, несмотря на льготы, поступлений в Госбюджет: 199,1 млрд грн в I квартале 2026 года, что на 30,3% или на 46,35 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года;

растет и товарооборот: общий объем внешней торговли в I квартале 2026 достиг 33,5 млрд дол. США – на 5,1 млрд больше, чем в I квартале 2025 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности;

украинская таможня активно внедряет цифровые решения. Впервые автоматически оформлены импортные декларации, расширен функционал чат-бота «Единого окна» для международной торговли, а также завершено создание ИТ-решения для контакт-центра системы Help Desk;

борьба с нарушениями: благодаря усовершенствованию контроля выявлено 2855 нарушений таможенных правил на 718 млн грн, что на 16% превышает показатель І квартала прошлого года.

