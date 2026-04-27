Митниця у І кварталі 2026 року: ключові результати роботи

Мінфін презентував черговий випуск Митного огляду, у якому зроблено акцент на поточних підсумках роботи митниці.

Огляд виділяє такі результати роботи митниці у І кварталі 2026 року:

продовжується розвиток інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) з наданням суттєвих спрощень при здійсненні митних формальностей. У І кварталі таких підприємств в Україні стало на 8 більше, а загалом станом на кінець кварталу в Україні діє 117 підприємств зі статусом АЕО-С, з яких 5 мають додатковий статус АЕО-Б. Крім того надано понад 1435 інших авторизацій на застосування спрощень;

у межах системи спільного транзиту NCTS («митний безвіз») оформлено 46,3 тис. транзитних декларацій, що на 20,5 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом з початку застосування системи оформлено понад 324,5 тис. декларацій, а березень став рекордним місяцем;

митні пільги: сума пільг, наданих бізнесу під час імпорту товарів (зокрема на товари для оборони та енергетики), склала 104,3 млрд грн, що на 58,8% більше порівняно з І кварталом 2025 року;

важливим показником і підтримкою економічної стабільності України в умовах повномасштабної війни є зростання попри пільги надходжень до Держбюджету: 199,1 млрд грн у І кварталі 2026 року, що на 30,3% або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року;

зростає і товарообіг: загальний обсяг зовнішньої торгівлі у І кварталі 2026 року сягнув 33,5 млрд дол. США – на 5,1 млрд більше, ніж у І кварталі 2025 р., що свідчить про поступове відновлення економічної активності;

українська митниця активно впроваджує цифрові рішення. Вперше автоматично оформлено імпортні декларації, розширено функціонал чат-бота «Єдиного вікна» для міжнародної торгівлі, а також завершено створення ІТ-рішення для контакт-центру системи Help Desk;

боротьба з порушеннями: завдяки удосконаленню контролю виявлено 2 855 порушень митних правил на 718 млн грн, що на 16% перевищує показник І кварталу минулого року.

