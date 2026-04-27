ГНС допускает различные варианты налогообложения продажи изображений на иностранных фотостоках

ФЛП планирует продавать созданные изображения на иностранных фотостоках, но хочет узнать, как будут облагаться налогами его доходы в Украине.

В своем обращении ФЛП – плательщик единого налога третьей группы по ставке 5 процентов отметил, что он планирует осуществлять деятельность по созданию изображений (в частности, но не исключительно, фотографий, растровых и векторных изображений/иллюстраций и т.п.) для их дальнейшей продажи на иностранных сайтах – фотостоках. Суть деятельности фотостоков состоит в том, что Автор загружает на сайт фотостока созданные им работы (фотографии, видео или другие изображения). В дальнейшем фотосток предоставляет своим пользователям возможность приобрести фото, видео или другие изображения, загруженные авторами на фотосток. Одно изображение (фотография, видео и т.п.) может продаваться бесконечное число раз, в неопределенном количестве пользователей фотостоков. Из суммы средств, уплаченной пользователями фотостоков за приобретенные ими фотографии, видео или другие изображения, фотосток выплачивает Автору вознаграждение, оговоренное договором оферты фотостока на счет, открытый в международной системе Payoneer. Средства, перечисленные со счета открытого в иностранной платежной системе Payoneer, поступают на валютный счет ФЛП, открытый в украинском банке в течение трех рабочих дней, следующих за днем ​​инициирования их перевода в системе Payoneer. Исходя из предписаний иностранного законодательства, сумма выплачиваемых Автору средств как вознаграждение за его работы (которые были приобретены пользователями фотостока), в договоре оферты, который фотосток заключает с Автором, называется «роялти». Вместе с тем, определение понятия «роялти» в иностранном законодательстве не соответствует определению, указанному в НКУ. Как будут облагаться налогами такие средства в Украине?

Ответ на этот вопрос найдем в ИНК от 2 апреля 2026 №1936/ІПК/99-00-24-03-03.

В соответствии с пп. 1 п. 292.1 ст. 292 НКУ доходом плательщика единого налога для ФЛП является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используемого в его хозяйственной деятельности.

Учитывая условия Соглашения фотостока с автором, ДПС пришла к такому выводу: поскольку автором осуществляется продажа фоторабот, видео и других изображений на иностранных сайтах – фотостоках, которые в дальнейшем фотосток предоставляет своим пользователям возможность их приобрести, то есть такие пользователи могут рассматриваться как конечные пользователи, то вознаграждение, выплачиваемое в пользу автора, в понимании НКУ не может считаться роялти.

Таким образом, если средства, полученные от осуществления внешнеэкономической деятельности, зачисленные на счет, открытый, в частности, в системе Payoneer, и в дальнейшем перечисляются на счет, открытый в банковском учреждении в Украине для осуществления предпринимательской деятельности (на протяжении отчетного периода, но не позднее годового налогового (отчетного) периода), то такие средства включаются в доход ФЛП – плательщика единого налога и облагаются налогом в порядке, определенном главой 1 раздела XIV НКУ.

При этом для ФЛП все показатели, которые включаются в доход, отражаются в национальной валюте Украины. Показатели, выраженные в иностранной валюте, перечисляются в национальную валюту по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на дату получения в системах Payoneer.

Вместе с тем, если указанные средства остаются на конец отчетного налогового периода на счете, открытом в системе Payoneer, то есть не зачисляются на счет, открытый в банковском учреждении Украины для осуществления предпринимательской деятельности, или зачисляются на счет в Украине, который открыт для собственных нужд, то такие средства облагаются налогом как иностранный доход по правилам, установленным для налогоплательщиков – физических лиц.

