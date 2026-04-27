ДПС допускає різні варіанти оподаткування продажу зображень на іноземних фотостоках

ФОП планує продавати створені зображення на іноземних фотостоках, але хоче дізнатися, як будуть оподатковуватися його доходи в Україні.

Фото: dev.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У своєму зверненні ФОП – платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відсотків зазначив, що він планує здійснювати діяльність із створення зображень (зокрема, але не виключно, фотографій, растрових та векторних зображень/ілюстрацій тощо) для їх подальшого продажу на іноземних сайтах – фотостоках. Суть діяльності фотостоків полягає в тому, що Автор завантажує на сайт фотостока створені ним роботи (фотографії, відео чи інші зображення). В подальшому фотосток надає своїм користувачам можливість придбати фото, відео чи інші зображення, які були завантажені авторами на фотосток. Одне зображення (фотографія, відео тощо) може продаватися безкінечне число разів, невизначеній кількості користувачів фотостоків. Із суми коштів, сплаченої користувачами фотостоків за придбані ними фотографії, відео чи інші зображення, фотосток виплачує Авторові винагороду, обумовлену договором оферти фотостока на рахунок, відкритий в міжнародній системі Payoneer. Кошти, перераховані із рахунку відкритого в іноземній платіжній системі Payoneer, надходять на валютний рахунок ФОП, відкритий в українському банку протягом трьох робочих днів наступних за днем ініціювання їх переказу в системі Payoneer. Виходячи із приписів іноземного законодавства, сума коштів, що виплачується Автору, як винагорода за його роботи (які були придбані користувачами фотостоку), в договорі оферти, який фотосток укладає з Автором, називається «роялті». Разом з тим, визначення поняття «роялті» в іноземному законодавстві не відповідає визначенню, яке зазначено в ПКУ. Як будуть оподатковуватися такі кошти в Україні?

Відповідь на це питання знайдемо в ІПК від 2 квітня 2026 року №1936/ІПК/99-00-24-03-03.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для ФОП є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Зважаючи на умови Угоди фотостока з автором, ДПС дійшла такого висновку: оскільки автором здійснюється продаж фоторобіт, відео і інших зображень на іноземних сайтах – фотостоках, які в подальшому фотосток надає своїм користувачам можливість їх придбати, тобто такі користувачі можуть розглядатися як кінцеві користувачі, то винагорода, яка виплачується на користь автора, у розумінні ПКУ не може вважатися роялті.

Таким чином, якщо кошти, отримані від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зараховані на рахунок, відкритий, зокрема, у системі Payoneer, та в подальшому перераховуються на рахунок, відкритий у банківській установі в Україні для здійснення підприємницької діяльності (впродовж звітного періоду, але не пізніше річного податкового (звітного) періоду), то такі кошти включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку та оподатковуються у порядку, визначеному главою 1 розділу XIV ПКУ.

При цьому для ФОП усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України. Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання у системах Payoneer.

Разом з тим, якщо зазначені кошти залишаються на кінець звітного податкового періоду на рахунку, відкритому у системі Payoneer, тобто не зараховуються на рахунок, відкритий у банківській установі України для здійснення підприємницької діяльності, або зараховуються на рахунок в Україні, який відкритий для власних потреб, то такі кошти оподатковуються як іноземний дохід за правилами, встановленими для платників податків – фізичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.