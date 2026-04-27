НКУ не предусмотрены налоговые разницы на случай компенсации процентов по программе «Доступные кредиты 5-7-9» – ГНС

Налоговиков спросили их мнение по поводу необходимости корректировки финрезультата на компенсацию расходов на уплату процентов по Государственной программе.

У плательщика налога на прибыль возник вопрос: является ли бюджетным грантом компенсация расходов на уплату процентов по Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9» Национальным учреждением развития и осуществляется ли корректировка финансового результата до налогообложения на сумму такой компенсации?

Как выяснилось, ГНС не рассматривает такие выплаты бюджетным грантом (ответ из ресурса «ЗІР»). Более того, она признала, что НКУ не предусмотрены разницы для корректировки финансового результата по операциям по компенсации расходов на уплату таких процентов. Такая компенсация отражается при формировании финансового результата до налогообложения и, соответственно, объекта обложения налогом на прибыль предприятий согласно правилам бухгалтерского учета.

Действительно, согласно пп. 140.4.8 ст. 140 НКУ финансовый результат до налогообложения уменьшается на сумму бюджетных грантов, полученных налогоплательщиком и включенных в состав доходов отчетного периода в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности.

Вместе с тем, усматривается, что государственная финансовая поддержка в виде компенсации Учреждением расходов на уплату процентов по Программе не соответствует определению бюджетного гранта (пп. 14.1.277 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 НКУ). Она не связана с реализацией проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий, спорта и других гуманитарных сферах.

В случае реализации Учреждением программ государственной финансовой поддержки субъектов хозяйствования, связанных со сферами культуры, туризма и в секторе креативных индустрий, спорта и других гуманитарных сферах, соответствующая целевая помощь в виде средств или имущества, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи, будет признаваться бюджетным грантом.

