  1. В Україні

ПКУ не передбачено податкових різниць на випадок компенсації процентів за програмою «Доступні кредити 5-7-9» — ДПС

17:15, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податківців спитали їхню думку щодо необхідності коригування фінрезультату на компенсацію витрат на сплату процентів за Державною програмою.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У платника податку на прибуток виникло запитання: чи є бюджетним грантом компенсація витрат на сплату процентів за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» Національною установою розвитку та чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму такої компенсації?

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

 Як з’ясувалося, ДПС не розглядає такі виплати бюджетним грантом (відповідь з ресурсу «ЗІР»). Більше того вона визнала, що ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату за операціями з компенсації витрат на сплату таких процентів. Така компенсація відображається при формуванні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Дійсно, згідно з пп. 140.4.8 ст. 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Разом з тим  вбачається, що державна фінансова підтримка у вигляді компенсації Установою витрат на сплату процентів за Програмою не відповідає визначенню бюджетного гранту (пп. 14.1.277 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Вона не пов’язана з реалізацією проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах.

У випадку реалізації Установою програм державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання, пов’язаних зі сферами культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах, відповідна цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, визнаватиметься бюджетним грантом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]