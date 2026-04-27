Реформа градостроительства в Украине: как изменятся разрешения, цены и закупки в строительстве

19:32, 27 апреля 2026
Кабмин ввел новые правила в сфере строительства, предусматривающие упрощение разрешительных процедур, обновление подходов к закупкам и ценообразованию, а также создание механизмов ускорения восстановления и уменьшения барьеров для бизнеса.
Правительство приняло комплекс решений, инициированных Министерством развития общин и территорий, направленных на упрощение регулирования в сфере строительства и ускорение реализации проектов восстановления.

Речь идет о практических изменениях, призванных устранить системные барьеры, которые сдерживали развитие отрасли, а также сделать правила работы более прозрачными и предсказуемыми для участников рынка.

В Минразвития отметили, что эти решения являются частью более широкой реформы градостроительной сферы. На первом этапе предусмотрено обновление подходов через правительственные постановления, а в дальнейшем — внесение изменений в законодательство, в частности в сфере пространственного планирования общин и обеспечения правовой определенности в строительстве.

Отмечается, что принятый пакет направлен на повышение эффективности разрешительных процедур, снижение рисков для бизнеса, привлечение инвестиций и развитие строительной отрасли как одного из ключевых секторов экономики.

В Минразвития сообщают, что одним из ключевых нововведений является внедрение нового подхода к закупкам в строительных проектах, реализуемых за публичные средства. Речь идет о механизме рамочных соглашений, который позволяет заранее сформировать перечень подрядчиков, соответствующих четко определенным квалификационным требованиям, и в дальнейшем быстро выбирать исполнителя для конкретного объекта. Такой подход существенно сокращает время проведения процедур и позволяет быстрее запускать восстановление жилья, инфраструктуры, социальных объектов и т.д.

Параллельно меняется подход к ценообразованию в строительстве. Новые правила должны приблизить сметы к реальным рыночным условиям, в частности за счет обновления подходов к определению уровня оплаты труда. Впервые на нормативном уровне закладывается логика, согласно которой заработные платы в сметах должны соответствовать реальному рынку, а расчеты будут осуществляться с учетом фактических затрат. Это направлено на снижение теневых практик и повышение прозрачности отрасли. Одновременно запускается база данных цен на строительные материалы в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Существенные изменения касаются и разрешительных процедур. Заказчики строительства получают возможность самостоятельно выбирать, где получать административные услуги — в местном органе (ГАСК) или в ДИАМ. Это создает альтернативу в системе, которая ранее часто оставляла заявителей без реального выбора, и должно сократить сроки получения документов и снизить риски затягивания процессов. Механизм внедряется как экспериментальный с последующей оценкой эффективности.

Отдельным решением введен механизм обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений. В настоящее время этот процесс в среднем длится более 9 месяцев, а более трети заявлений, по данным ЕГЭССС, получают отказ. При этом эффективного механизма обжалования таких решений фактически не существовало, и даже формальный или необоснованный отказ мог заблокировать проект на неопределенный срок. Внесенные изменения позволяют обжаловать такие решения.

В случае подтверждения их необоснованности заказчик сможет продолжить проектирование с соблюдением требований градостроительной документации без получения градостроительных условий и ограничений.

Также урегулирован вопрос застройки на приаэродромных территориях, который особенно обострился во время войны. Из-за войны многие гражданские аэродромы и связанные службы не имеют действующих сертификатов, подтверждающих их операционную способность предоставлять оценку влияния запланированных объектов. Принятые изменения вводят четкий механизм учета таких ограничений даже при отсутствии стандартных согласований.

Кроме того, определен обновленный порядок взаимодействия между органами градостроительства, авиации и обороны. Это позволяет разблокировать строительство вблизи аэродромов без снижения требований безопасности.

