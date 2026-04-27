Реформа містобудування в Україні: як зміняться дозволи, ціни та закупівлі у будівництві

Кабмін запровадив нові правила у сфері будівництва, які передбачають спрощення дозвільних процедур, оновлення підходів до закупівель і ціноутворення, а також створення механізмів для прискорення відбудови та зменшення бар’єрів для бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив комплекс рішень, ініційованих Міністерством розвитку громад та територій, спрямованих на спрощення регулювання у сфері будівництва та прискорення реалізації проєктів відбудови.

Йдеться про практичні зміни, покликані усунути системні бар’єри, які стримували розвиток галузі, а також зробити правила роботи більш прозорими та передбачуваними для учасників ринку.

У Мінрозвитку зазначили, що ці рішення є частиною ширшої реформи містобудівної сфери. На першому етапі передбачено оновлення підходів через урядові постанови, а надалі — внесення змін до законодавства, зокрема щодо просторового планування громад і забезпечення правової визначеності у будівництві.

Зазначається, що ухвалений пакет спрямований на підвищення ефективності дозвільних процедур, зниження ризиків для бізнесу, залучення інвестицій та розвиток будівельної галузі як одного з ключових секторів економіки.

У Мінрозвитку повідомляють, що одне із ключових нововведень – впровадження нового підходу до закупівель у проєктах будівництва, які реалізуються за публічні кошти. Йдеться про механізм рамкових угод, який дозволяє заздалегідь сформувати перелік підрядників, які відповідають чітко визначеним кваліфікаційним вимогам і надалі швидко обирати виконавця для конкретного об’єкта. Такий підхід суттєво скорочує час на проведення процедур і дозволяє швидше запускати відбудову житла, інфраструктури, соціальних об’єктів тощо.

Паралельно змінюється підхід до ціноутворення в будівництві. Нові правила мають наблизити кошториси до реальних ринкових умов, зокрема через оновлення підходів до визначення рівня оплати праці. Вперше на нормативному рівні закладається логіка, за якою зарплати в кошторисах мають відповідати реальному ринку, а розрахунки здійснюватимуться з урахуванням фактичних витрат. Це покликано зменшити тіньові практики та підвищити прозорість галузі. Одночасно запускаємо в роботу базу даних цін на будівельні матеріали в складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Суттєві зміни стосуються і дозвільних процедур. Замовники будівництва отримують можливість самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ. Це створює альтернативу в системі, яка раніше часто залишала заявників без реального вибору, та має скоротити строки отримання документів і знизити ризики затягування процесів. Механізм запроваджується як експериментальний із подальшою оцінкою ефективності.

Окремим рішенням запроваджено механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Сьогодні цей процес у середньому триває понад 9 місяців, а більше третини заяв, за даними ЄДЕССБ, отримують відмову. При цьому ефективного механізму оскарження таких рішень фактично не існувало, і навіть формальна або необґрунтована відмова могла заблокувати проєкт на невизначений час. Запроваджені зміни дають можливість оскаржити такі рішення.

У разі підтвердження їхньої необґрунтованості замовник зможе продовжити проєктування дотримуючись вимог містобудівної документації без отримання містобудівних умов та обмежень.

Також врегульовано питання забудови на приаеродромних територіях, яке особливо загострилося під час війни. Через війну багато цивільних аеродромів і пов’язаних служб не мають чинних сертифікатів, які підтверджують їхню операційну спроможність надавати оцінку впливу запланованих об’єктів. Ухвалені зміни запроваджують чіткий механізм, як враховувати такі обмеження навіть за відсутності стандартних погоджень.

Також визначено оновлений порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволяє розблокувати будівництво поблизу аеродромів, не знижуючи вимог безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.