  1. В Украине

Цена на газ в апреле: сколько заплатят украинцы в зависимости от потребления

12:18, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В апреле тариф на газ для большинства бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн. за кубометр.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле для большинства бытовых потребителей — клиентов «Нафтогаза», которые составляют около 98% всех абонентов, тариф на газ останется неизменным и составит 7,96 грн за кубометр.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В зависимости от объема потребления меняется и сумма в платежках. В частности, при использовании 9,9 кубометра газа (социальная норма для трех человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) счет составит около 78,8 грн.

Если же объем потребления составляет 16,2 кубометра (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), сумма к оплате вырастет до 128,95 грн, что более чем на 50 грн больше.

При использовании 31,5 кубометра газа (при наличии газовой плиты и водонагревателя) платеж составит 250,74 грн — это почти на 172 грн больше по сравнению с минимальным сценарием потребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина газ коммунальные услуги

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]