Цена на газ в апреле: сколько заплатят украинцы в зависимости от потребления

В апреле для большинства бытовых потребителей — клиентов «Нафтогаза», которые составляют около 98% всех абонентов, тариф на газ останется неизменным и составит 7,96 грн за кубометр.

В зависимости от объема потребления меняется и сумма в платежках. В частности, при использовании 9,9 кубометра газа (социальная норма для трех человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) счет составит около 78,8 грн.

Если же объем потребления составляет 16,2 кубометра (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), сумма к оплате вырастет до 128,95 грн, что более чем на 50 грн больше.

При использовании 31,5 кубометра газа (при наличии газовой плиты и водонагревателя) платеж составит 250,74 грн — это почти на 172 грн больше по сравнению с минимальным сценарием потребления.

