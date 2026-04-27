Ціна на газ у квітні: скільки заплатять українці залежно від споживання

У квітні для більшості побутових споживачів — клієнтів «Нафтогазу», які становлять близько 98% від усіх абонентів, тариф на газ залишиться незмінним і становитиме 7,96 грн за кубометр.

Залежно від обсягів споживання змінюється і сума в платіжках. Зокрема, при використанні 9,9 кубометра газу (соціальна норма для трьох осіб за наявності лише газової плити та централізованого гарячого водопостачання) рахунок складе приблизно 78,8 грн.

Якщо ж обсяг споживання становить 16,2 кубометра (за відсутності централізованого гарячого водопостачання), сума до оплати зросте до 128,95 грн, що на понад 50 грн більше.

У разі використання 31,5 кубометра газу (за наявності газової плити та водонагрівача) платіж сягне 250,74 грн — це майже на 172 грн більше порівняно з мінімальним сценарієм споживання.

