Реформа старшей школы под угрозой: в Раде заявили о нехватке базы, программ и ресурсов

В Украине из-за войны не готовы к реформе старшей школы — в Раде уже регистрируют законопроекты, сообщила депутат Ирина Борзова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине из-за полномасштабной войны возникли сложности с подготовкой к внедрению реформы старшей профильной школы — к её реализации оказались не готовы как профильное министерство, так и громады и учреждения высшего образования. Для урегулирования ситуации в Верховной Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов. Об этом сообщила народный депутат Ирина Борзова.

«Цель реформы старшей профильной школы неплохая, поскольку академические лицеи предусматривают профильное образование. Однако в нынешних условиях, когда продолжается война, к сожалению, громады не готовы к реализации этой реформы. Старшая школа закрывается, и в сельской местности старшеклассников из тридцати–сорока сёл нужно будет свозить в один академический лицей. Возникает вопрос, хватает ли автобусов и каково сегодня состояние дорог. В то же время в бюджетах громад, как и в целом по стране, приоритетом остаётся сфера безопасности и обороны», — отметила она.

По её словам, Министерство образования и науки в настоящее время также не готово к внедрению реформы, в частности из-за отсутствия надлежащей нормативно-правовой базы, профильных учебных программ и учебников для старшеклассников. Она также отметила, что обеспокоенность выражают родители, которые уже обратились с петицией в Кабинет Министров, а отдельные ректоры высших учебных заведений указывают на риски, связанные с несоответствием реформы текущим условиям и отсутствием согласованности между школьным и высшим образованием.

Борзова также обратила внимание, что внедрение реформы повлияет на вступительную кампанию в вузах.

«В этот период не будет первокурсников, поскольку дети будут переходить на 12-летнее обучение. И на самом деле это очень большой риск для наших университетов, с этим нужно уже начинать работать. В целом вопрос этой реформы очень проблемный. На сегодня Комитет по вопросам образования и науки Верховной Рады проводит заседания, осуществляет контроль. Мы уже зарегистрировали несколько законопроектов, чтобы исправить ситуацию, и я убеждена, что это необходимо держать под контролем и отложить реформу», — подчеркнула депутат.

По словам парламентария, финальный этап школьной реформы реализуется в условиях войны, что существенно влияет на её внедрение и требует учёта новых обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.