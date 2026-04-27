  1. В Україні

Реформа старшої школи під загрозою: у Раді заявили про брак бази, програм і ресурсів

14:24, 27 квітня 2026
В Україні через війну не готові до реформи старшої школи — у Раді вже реєструють законопроєкти, повідомила депутатка Ірина Борзова.
Реформа старшої школи під загрозою: у Раді заявили про брак бази, програм і ресурсів
В Україні через повномасштабну війну виникли складнощі з підготовкою до впровадження реформи старшої профільної школи — до її реалізації виявилися неготовими як профільне міністерство, так і громади та заклади вищої освіти. Для врегулювання ситуації у Верховній Раді вже зареєстровано кілька законопроєктів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова.

«Мета реформи старшої профільної школи непогана, тому що академічні ліцеї передбачають профільну освіту. Однак у нинішніх умовах, коли триває війна, на жаль, громади не готові до реалізації цієї реформи. Старша школа закривається, і в сільській місцевості старшокласників із тридцяти-сорока сіл потрібно буде звозити в один академічний ліцей. Постає питання, чи вистачає автобусів і який сьогодні стан доріг. Водночас у бюджетах громад, як і загалом у країні, пріоритетом залишається сфера безпеки й оборони», — зазначила вона.

За її словами, Міністерство освіти і науки наразі не готове до впровадження реформи, зокрема через відсутність належної нормативно-правової бази, профільних навчальних програм і підручників для старшокласників. Вона також зазначила, що занепокоєння висловлюють батьки, які вже звернулися з петицією до Кабінету Міністрів, а окремі ректори вищих навчальних закладів вказують на ризики, пов’язані з невідповідністю реформи поточним умовам та відсутністю узгодженості між шкільною і вищою освітою.

Борзова також звернула увагу, що впровадження реформи вплине на вступну кампанію у вишах.

«У цей час не буде першокурсників, оскільки діти переходитимуть на 12-річне навчання. І насправді це дуже великий ризик для наших університетів, з цим потрібно вже починати працювати. Загалом питання цієї реформи дуже проблемне. На сьогодні Комітет освіти і науки Верховної Ради проводить засідання, здійснює контроль. Ми вже зареєстрували декілька законопроєктів, щоб виправити ситуацію, і я впевнена в тому, що потрібно це тримати під контролем та відтермінувати реформу», — наголосила депутатка

За словами парламентарки, фінальний етап шкільної реформи реалізується в умовах війни, що суттєво впливає на її впровадження і потребує врахування нових обставин.

Верховна Рада України законопроект школа

