  1. В Украине

Дополнительный отпуск в связи с обучением: продолжительность и условия в 2026 году

07:18, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для работников, обучающихся в высших учебных заведениях, из-за особенностей учебного процесса закон может предусматривать другую продолжительность учебного отпуска.
Дополнительный отпуск в связи с обучением: продолжительность и условия в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов сообщает, как определяется продолжительность дополнительного отпуска в связи с обучением.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон №504) и статьей 216 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) для работников, обучающихся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, где учебный процесс имеет свои особенности, законодательством может устанавливаться иная продолжительность отпусков в связи с обучением.

Продолжительность отпусков в таких заведениях определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 28.06.1997 №634 (далее — Постановление №634), которым утверждены Порядок, продолжительность и условия предоставления ежегодных отпусков работникам, обучающимся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, где учебный процесс имеет свои особенности.

Указанным постановлением установлено, что работникам, успешно обучающимся по вечерней и заочной формам обучения в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации, где учебный процесс имеет свои особенности, сверх отпусков, предусмотренных частью первой статьи 15 Закона №504 и частью первой статьи 216 КЗоТ, также предоставляются отпуска по следующим направлениям подготовки:

культура (народное художественное творчество), музыкальное искусство (фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, пение, дирижирование, композиция, эстрадное музыкальное искусство, звукорежиссура, музыкальное воспитание) — ежегодно по 10 календарных дней с сохранением заработной платы и по 10 календарных дней без сохранения заработной платы;

театральное искусство (актерское мастерство, режиссура, хореография, сценография), кино- и телеискусство (кинорежиссура, телережиссура, кино- и телеоператорское искусство) — ежегодно по 20 календарных дней с сохранением заработной платы и по 10 календарных дней без сохранения заработной платы;

филология (язык и литература) — ежегодно по 10 календарных дней без сохранения заработной платы.

Эти отпуска предоставляются соответственно на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

обучение отпуск

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]