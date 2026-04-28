Дополнительный отпуск в связи с обучением: продолжительность и условия в 2026 году

Для работников, обучающихся в высших учебных заведениях, из-за особенностей учебного процесса закон может предусматривать другую продолжительность учебного отпуска.

Федерация профсоюзов сообщает, как определяется продолжительность дополнительного отпуска в связи с обучением.

Отмечается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон №504) и статьей 216 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) для работников, обучающихся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, где учебный процесс имеет свои особенности, законодательством может устанавливаться иная продолжительность отпусков в связи с обучением.

Продолжительность отпусков в таких заведениях определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 28.06.1997 №634 (далее — Постановление №634), которым утверждены Порядок, продолжительность и условия предоставления ежегодных отпусков работникам, обучающимся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами обучения, где учебный процесс имеет свои особенности.

Указанным постановлением установлено, что работникам, успешно обучающимся по вечерней и заочной формам обучения в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации, где учебный процесс имеет свои особенности, сверх отпусков, предусмотренных частью первой статьи 15 Закона №504 и частью первой статьи 216 КЗоТ, также предоставляются отпуска по следующим направлениям подготовки:

культура (народное художественное творчество), музыкальное искусство (фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, пение, дирижирование, композиция, эстрадное музыкальное искусство, звукорежиссура, музыкальное воспитание) — ежегодно по 10 календарных дней с сохранением заработной платы и по 10 календарных дней без сохранения заработной платы;

театральное искусство (актерское мастерство, режиссура, хореография, сценография), кино- и телеискусство (кинорежиссура, телережиссура, кино- и телеоператорское искусство) — ежегодно по 20 календарных дней с сохранением заработной платы и по 10 календарных дней без сохранения заработной платы;

филология (язык и литература) — ежегодно по 10 календарных дней без сохранения заработной платы.

Эти отпуска предоставляются соответственно на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы).

