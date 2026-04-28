  1. В Україні

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість і умови у 2026 році

07:18, 28 квітня 2026
Для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти на вечірній або заочній формі, через особливості навчального процесу закон може передбачати іншу тривалість навчальної відпустки.
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням: тривалість і умови у 2026 році
Федерація профспілок повідомляє, як визначається тривалість додаткової відпустки для навчання.

Зазначається, що відповідно до статті 15 Закону України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР "Про відпустки" (далі — Закон №504) та статті 216 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Тривалість відпусток у таких закладах визначається постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №634 (далі — Постанова №634), якою затверджено Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості.

Зазначеною постановою встановлено, що працівникам, які успішно навчаються за вечірньою та заочною формами навчання у вищих начальних закладах усіх рівнів акредитації, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки, передбачені частиною першою статті 15 Закону №504 та частиною першою статті 216 КЗпП, надаються також відпустки за такими напрямами підготовки:

  • культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
  • театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
  • філологія (мова та література) щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.

Ці відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). 

Стрічка новин

