Елена Киевец приняла присягу народного депутата Украины от партии «Слуга народа».

Елена Киевец на пленарном заседании парламента приняла присягу и официально стала новой депутатом от фракции «Слуга народа».

21 апреля Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранной депутатом от партии «Слуга народа» вместо Дарьи Володиной, досрочно сложившей полномочия народной избранницы.

Елена Киевец – профессор кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

В 2019 году Киевец баллотировалась в ВР от партии "Слуга народа" под №161 как беспартийная. Была помощницей нардепа Олега Кулинича, который сейчас является главой группы Доверия.

С 2009 по 2012 год являлась заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины. С 2013 по 2020 год – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины, с 2020 года – профессор кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. В. Гетьмана.

