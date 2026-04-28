  1. В Украине

Елена Киевец приняла присягу народного депутата Украины

12:52, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Елена Киевец приняла присягу народного депутата Украины от партии «Слуга народа».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Елена Киевец на пленарном заседании парламента приняла присягу и официально стала новой депутатом от фракции «Слуга народа».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

21 апреля Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранной депутатом от партии «Слуга народа» вместо Дарьи Володиной, досрочно сложившей полномочия народной избранницы.

Елена Киевец – профессор кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

В 2019 году Киевец баллотировалась в ВР от партии "Слуга народа" под №161 как беспартийная. Была помощницей нардепа Олега Кулинича, который сейчас является главой группы Доверия.

С 2009 по 2012 год являлась заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины. С 2013 по 2020 год – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины, с 2020 года – профессор кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. В. Гетьмана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд депутат Парламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]