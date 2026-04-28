  1. В Україні

Олена Київець склала присягу народної депутатки України

12:52, 28 квітня 2026
Олена Київець склала присягу народної депутатки України від партії «Слуга народу».
Олена Київець на пленарному засіданні парламенту прийняла присягу та офіційно стала новою депутаткою від фракції «Слуга народу». 

21 квітня Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною депутаткою від партії «Слуга народу» замість Дар'ї Володіної, яка достроково склала повноваження народної обраниці.

Олена Київець — професорка кафедри міжнародного і європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 

У 2019 році Київець балотувалася до ВР від партії “Слуга народу” під №161 як безпартійна. Була помічницею нардепа Олега Кулініча, що зараз є головою групи “Довіра”.

З 2009 по 2012 рік була завідувачкою відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2013 по 2020 рік – професорка кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, від 2020 року – професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. В. Гетьмана.

Верховний Суд депутат Парламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

