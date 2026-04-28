Олена Київець склала присягу народної депутатки України від партії «Слуга народу».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Олена Київець на пленарному засіданні парламенту прийняла присягу та офіційно стала новою депутаткою від фракції «Слуга народу».

21 квітня Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною депутаткою від партії «Слуга народу» замість Дар'ї Володіної, яка достроково склала повноваження народної обраниці.

Олена Київець — професорка кафедри міжнародного і європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

У 2019 році Київець балотувалася до ВР від партії “Слуга народу” під №161 як безпартійна. Була помічницею нардепа Олега Кулініча, що зараз є головою групи “Довіра”.

З 2009 по 2012 рік була завідувачкою відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України. З 2013 по 2020 рік – професорка кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, від 2020 року – професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. В. Гетьмана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.