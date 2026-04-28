В Украине утвердили стандарт помощи при суицидальном поведении
Министерство здравоохранения Украины утвердило Стандарт медицинской помощи «Суицидальное поведение».
«Документ является результатом последовательного внедрения государством механизмов качественной, доказательной и своевременной помощи в сфере психического здоровья.
Этот Стандарт разработан по инициативе Центра общественного здоровья Минздрава Украины при участии ведущих специалистов в сфере здравоохранения, психиатрии, психологической помощи, общественного здоровья, военной медицины, поддержки ветеранов и международных партнеров. Он базируется на современных доказательных подходах и учитывает рекомендации ВОЗ», — заявили в Минздраве.
Стандарт определяет подходы к профилактике, раннему выявлению, оценке, лечению и сопровождению людей с суицидальным поведением. Цель этих подходов — оказать помощь как можно раньше:
- на первичном уровне медицинской помощи;
- в специализированных учреждениях здравоохранения;
- при оказании неотложной помощи;
- в рамках услуг в сфере психического здоровья.
Ключевые положения
- Ранний скрининг суицидального поведения должен проводиться на базе учреждений здравоохранения, предоставляющих специализированную психиатрическую помощь, услуги в сфере психического здоровья, а также на базе учреждений первичной медицинской помощи. Скрининг предназначен для людей с признаками выраженного эмоционального дистресса, безнадежности, хронической боли, психических и поведенческих расстройств, а также других факторов риска, определенных Стандартом.
- Если результат скрининга положительный, должна быть обеспечена комплексная оценка, в частности психосоциального статуса, психической коморбидности, социальной ситуации и соматического состояния.
- Для каждого пациента с суицидальным поведением должен быть составлен индивидуальный план помощи, а также план безопасности, который учитывает текущее состояние человека, факторы риска, защитные факторы и потребность в дальнейшем сопровождении.
- Стандарт определяет подходы к лечению и психологическому сопровождению. Помощь может сочетать фармакологические и нефармакологические методы: доказательные психосоциальные вмешательства, когнитивно-поведенческую терапию, межличностную психотерапию, психодинамическую терапию, диалектическую поведенческую терапию и семейную терапию в зависимости от потребностей пациента.
- Документ очерчивает перечень доказательных инструментов для проведения комплексной оценки состояния пациента, в частности шкалы суицидальных мыслей и намерений, причины для жизни, опросник суицидального кризиса и другие.
- Стандарт определяет критерии для госпитализации с учетом состояния человека, безопасности, клинической ситуации и доступного уровня поддержки.
- Интенсивность помощи должна соответствовать состоянию человека: от менее интенсивных вмешательств до более интенсивного лечения, если этого требует клиническая ситуация.
- Отдельное внимание в документе уделено детям и подросткам. Оценка и помощь должны осуществляться с учетом возраста, эмоционального состояния, способности к коммуникации, семейной ситуации и уровня поддержки со стороны родителей или лиц, осуществляющих уход.
- Предусмотрена поддержка близкого окружения. Стандарт определяет необходимость оценки психоэмоционального состояния семьи или близких людей, а также предоставление им психологической поддержки в случаях, когда они переживают кризисное событие, связанное с суицидальным поведением близкого человека.
«Приоритетными становятся раннее выявление рисков, междисциплинарное взаимодействие, непрерывное сопровождение пациента и уважение к его достоинству и правам. Утверждение стандарта — это шаг к формированию системной, доказательной помощи в сфере психического здоровья, в центре которой — потребности человека», — добавили в Минздраве.
