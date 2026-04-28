  1. В Украине

В Украине утвердили стандарт помощи при суицидальном поведении

21:45, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стандарт определяет подходы к профилактике, раннему выявлению, оценке, лечению и сопровождению людей с суицидальным поведением.
В Украине утвердили стандарт помощи при суицидальном поведении
Фото: plushcare.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины утвердило Стандарт медицинской помощи «Суицидальное поведение».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Документ является результатом последовательного внедрения государством механизмов качественной, доказательной и своевременной помощи в сфере психического здоровья.

Этот Стандарт разработан по инициативе Центра общественного здоровья Минздрава Украины при участии ведущих специалистов в сфере здравоохранения, психиатрии, психологической помощи, общественного здоровья, военной медицины, поддержки ветеранов и международных партнеров. Он базируется на современных доказательных подходах и учитывает рекомендации ВОЗ», — заявили в Минздраве.

Стандарт определяет подходы к профилактике, раннему выявлению, оценке, лечению и сопровождению людей с суицидальным поведением. Цель этих подходов — оказать помощь как можно раньше:

  • на первичном уровне медицинской помощи;
  • в специализированных учреждениях здравоохранения;
  • при оказании неотложной помощи;
  • в рамках услуг в сфере психического здоровья.

Ключевые положения

  1. Ранний скрининг суицидального поведения должен проводиться на базе учреждений здравоохранения, предоставляющих специализированную психиатрическую помощь, услуги в сфере психического здоровья, а также на базе учреждений первичной медицинской помощи. Скрининг предназначен для людей с признаками выраженного эмоционального дистресса, безнадежности, хронической боли, психических и поведенческих расстройств, а также других факторов риска, определенных Стандартом.
  2. Если результат скрининга положительный, должна быть обеспечена комплексная оценка, в частности психосоциального статуса, психической коморбидности, социальной ситуации и соматического состояния.
  3. Для каждого пациента с суицидальным поведением должен быть составлен индивидуальный план помощи, а также план безопасности, который учитывает текущее состояние человека, факторы риска, защитные факторы и потребность в дальнейшем сопровождении.
  4. Стандарт определяет подходы к лечению и психологическому сопровождению. Помощь может сочетать фармакологические и нефармакологические методы: доказательные психосоциальные вмешательства, когнитивно-поведенческую терапию, межличностную психотерапию, психодинамическую терапию, диалектическую поведенческую терапию и семейную терапию в зависимости от потребностей пациента.
  5. Документ очерчивает перечень доказательных инструментов для проведения комплексной оценки состояния пациента, в частности шкалы суицидальных мыслей и намерений, причины для жизни, опросник суицидального кризиса и другие.
  6. Стандарт определяет критерии для госпитализации с учетом состояния человека, безопасности, клинической ситуации и доступного уровня поддержки.
  7. Интенсивность помощи должна соответствовать состоянию человека: от менее интенсивных вмешательств до более интенсивного лечения, если этого требует клиническая ситуация.
  8. Отдельное внимание в документе уделено детям и подросткам. Оценка и помощь должны осуществляться с учетом возраста, эмоционального состояния, способности к коммуникации, семейной ситуации и уровня поддержки со стороны родителей или лиц, осуществляющих уход.
  9. Предусмотрена поддержка близкого окружения. Стандарт определяет необходимость оценки психоэмоционального состояния семьи или близких людей, а также предоставление им психологической поддержки в случаях, когда они переживают кризисное событие, связанное с суицидальным поведением близкого человека.

«Приоритетными становятся раннее выявление рисков, междисциплинарное взаимодействие, непрерывное сопровождение пациента и уважение к его достоинству и правам. Утверждение стандарта — это шаг к формированию системной, доказательной помощи в сфере психического здоровья, в центре которой — потребности человека», — добавили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]