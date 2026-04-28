В Україні затвердили стандарт допомоги при суїцидальній поведінці
Міністерство охорони здоров’я України затвердило Стандарт медичної допомоги «Суїцидальна поведінка».
«Документ є результатом послідовного впровадження державою механізмів якісної, доказової та своєчасної допомоги у сфері психічного здоров’я.
Цей Стандарт розроблено за ініціативи Центру громадського здоров’я МОЗ України за участі провідних фахівців у сфері охорони здоров’я, психіатрії, психологічної допомоги, громадського здоров’я, військової медицини, підтримки ветеранів та міжнародних партнерів. Він базується на сучасних доказових підходах і враховує рекомендації ВООЗ», - заявили у МОЗ.
Стандартом визначаються підходи до профілактики, раннього виявлення, оцінки, лікування та супроводу людей із суїцидальною поведінкою. Мета підходів полягає у тому, аби надати допомогу якомога раніше:
- на первинному рівні медичної допомоги;
- у спеціалізованих закладах охорони здоров’я;
- під час надання невідкладної допомоги;
- у межах послуг у сфері психічного здоров’я.
Ключові положення
- Ранній скринінг суїцидальної поведінки має проводитися на базі закладів охорони здоровʼя, які надають спеціалізовану психіатричну допомогу, послуги з психічного здоровʼя, та на базі закладів первинної медичної допомоги. Скринінг визначений для людей, які мають ознаки вираженого емоційного дистресу, безнадії, хронічного болю, психічних та поведінкових розладів, а також інші визначені Стандартом фактори ризику.
- Якщо результат скринінгу позитивний, має бути забезпечена комплексна оцінка, зокрема психосоціального статусу, психічної коморбідності, соціальної ситуації та соматичного стану.
- Для кожного пацієнта з суїцидальною поведінкою має бути складено індивідуальний план допомоги, а також план безпеки, який враховує поточний стан людини, фактори ризику, захисні фактори та потребу в подальшому супроводі.
- Стандарт визначає підходи до лікування та психологічного супроводу. Допомога може поєднувати фармакологічні та нефармакологічні методи: доказові психосоціальні втручання, когнітивно-поведінкову терапію, міжособистісну психотерапію, психодинамічну терапію, діалектичну поведінкову терапію та сімейну терапію залежно від потреб пацієнта.
- Документ окреслює перелік доказових інструментів для здійснення комплексної оцінки стану пацієнта, зокрема, шкали суїцидальних думок та намірів, причин для життя, опитувальник суїцидальної кризи та інші.
- Стандарт визначає критерії для госпіталізації з урахуванням стану людини, безпеки, клінічної ситуації та доступного рівня підтримки.
- Інтенсивність допомоги має відповідати стану людини: від менш інтенсивних втручань до більш інтенсивного лікування, якщо цього потребує клінічна ситуація.
- Окрему увагу у документі приділено дітям і підліткам. Оцінка та допомога мають здійснюватися з урахуванням віку, емоційного стану, здатності до комунікації, сімейної ситуації та рівня підтримки з боку батьків або осіб, які здійснюють догляд.
- Передбачено підтримку близького оточення. Стандарт визначає необхідність оцінки психоемоційного стану родини або близьких людей. А також надання їм психологічної підтримки у випадках, коли вони переживають кризову подію, пов’язану із суїцидальною поведінкою близької людини.
«Пріоритетними стають раннє виявлення ризиків, міждисциплінарна взаємодія, безперервний супровід пацієнта й повага до його гідності та прав. Затвердження стандарту — це крок до формування системної, доказової допомоги у сфері психічного здоров’я, в центрі якої потреби людини», - додали у МОЗ.
