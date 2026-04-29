В Украине готовятся изменения к стандартам обучения для детей с особыми потребностями

Предлагают пересмотреть государственные стандарты образования, предусмотрев определение отдельных ориентировочных результатов обучения для детей с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных возможностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о регистрации законопроекта №15207 относительно определения в государственных стандартах ориентировочных результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Он отметил, что инклюзивное образование невозможно без индивидуализации образовательного процесса. В настоящее время такие подходы внедряются преимущественно через индивидуальные программы развития, адаптацию и модификацию учебного содержания.

В то же время, государственные стандарты определяют результаты обучения обобщенно и одинаково для всех, в связи с чем, по словам депутата, ребенок с особыми образовательными потребностями фактически остается «незаметным» в образовательной системе.

Бабак отметил, что такая неувязка влияет на образовательную траекторию детей с ООП, их социальную интеграцию и дальнейшее профессиональное будущее.

По его словам, законопроект «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» по определению в государственных стандартах ориентировочных результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями» предусматривает возможность определения в государственных стандартах образования результатов обучения с учетом индивидуальных особенностей соискателей образования.

Как пояснил Бабак, такие результаты должны формироваться с учетом возможностей ребенка и быть направлены на достижение максимально возможного уровня его образовательных результатов.

Кроме того, по словам депутата, в государственных стандартах могут быть отдельно определены ориентировочные результаты обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в частности, с нарушениями интеллектуального развития, физическими, психическими или сенсорными нарушениями, а также нарушениями поведения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.