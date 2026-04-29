В Україні готують зміни до стандартів навчання для дітей з особливими потребами

Пропонують переглянути державні стандарти освіти, передбачивши визначення окремих орієнтовних результатів навчання для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей.

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про реєстрацію законопроєкту №15207 щодо визначення у державних стандартах орієнтовних результатів навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Він зазначив, що інклюзивна освіта неможлива без індивідуалізації освітнього процесу. Наразі такі підходи впроваджуються переважно через індивідуальні програми розвитку, а також адаптацію та модифікацію навчального змісту.

Водночас державні стандарти визначають результати навчання узагальнено та однаково для всіх, у зв’язку з чим, за словами депутата, дитина з особливими освітніми потребами фактично залишається «непомітною» в освітній системі.

Бабак зазначив, що така неузгодженість впливає на освітню траєкторію дітей з ООП, їхню соціальну інтеграцію та подальше професійне майбутнє.

За його словами, законопроєкт «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо визначення у державних стандартах орієнтовних результатів навчання дітей з особливими освітніми потребами» передбачає можливість визначення у державних стандартах освіти результатів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Як пояснив Бабак, такі результати мають формуватися з урахуванням можливостей дитини та бути спрямованими на досягнення максимально можливого рівня її освітніх результатів.

Крім того, за словами депутата, у державних стандартах можуть бути окремо визначені орієнтовні результати навчання для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними, психічними чи сенсорними порушеннями, а також розладами поведінки.

