  1. В Украине

Бизнес сможет с 29 апреля подавать заявления в реестр убытков о потерях от войны

14:47, 29 апреля 2026
Открыты новые категории Реестра.
С 29 апреля представители бизнеса и государства могут подавать заявления в Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины.

Как сообщили в Офисе Президента, речь идет о пяти новых категориях, касающихся повреждения или уничтожения критической и некритической инфраструктуры, а также повреждения, уничтожения или утраты активов.

Подача заявлений доступна через вебпортал «Дия» для всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы или формы собственности, в том числе для государственных и коммунальных предприятий. Отдельные категории также предусмотрены для государства Украина, органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, громад и муниципалитетов.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, это важный и давно ожидаемый шаг.

«Запуск этих категорий дает возможность системно фиксировать убытки и формировать полноценную международную доказательную базу, на основании которой будут приниматься решения о компенсациях», – отметила она.

В категориях, касающихся повреждения или уничтожения критической и некритической инфраструктуры, можно подавать заявления о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также расходов на ремонт или восстановление.

Категория, касающаяся повреждения, уничтожения или утраты активов, охватывает не только потерю активов, но и утраченный вследствие этого возможный доход или полную потерю бизнеса.

Реестр убытков объединяет 44 государства и Европейский Союз. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии. Комиссия будет оценивать поданные в Реестр убытков заявления и определять размер возмещения.

По информации ОП, на сегодняшний день в реестр поступило около 150 тысяч заявлений.

