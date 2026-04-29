Бізнес зможе подавати з 29 квітня заяви до реєстру збитків про втрати від війни

14:47, 29 квітня 2026
Відкрито нові категорії Реєстру.
З 29 квітня представники бізнесу та держави можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, яких завдала агресія РФ проти України.

Як повідомили в Офісі Президента, йдеться про пʼять нових категорій, що стосуються пошкодження або знищення критичної і не критичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів.

Подання заяв доступне через вебпортал «Дія» для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств. Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

За словами заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, це важливий і давно очікуваний крок.

«Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо компенсацій», – зазначила вона.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, можна подавати заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення.

Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не лише активів, а й втрачений внаслідок цього можливий прибуток чи повну втрату бізнесу.

Реєстр збитків об'єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування.

За інформацією ОП, станом на сьогодні до реєстру надійшло близько 150 тисяч заяв.

