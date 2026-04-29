Ждать 30 дней больше не придется — правительство обновило программу «Скрининг здоровья 40+»

Подать заявку можно сразу после достижения 40 лет, а на прохождение обследования отныне дается два месяца.

Правительство обновило условия программы «Скрининг здоровья 40+». Об изменениях сообщили в сервисе «Дія».

Заявку можно подать без ожидания

Отныне гражданам не нужно ждать 30 дней после дня рождения, чтобы воспользоваться программой. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может сразу подать заявку через «Дию» или обратиться в ближайший ЦНАП.

Два месяца на прохождение обследования

После зачисления средств участник программы имеет два месяца, чтобы пройти обследование в выбранном медицинском учреждении. Если за это время услугой не воспользоваться, средства автоматически возвращаются в государственный бюджет.

Как воспользоваться программой

Подать заявку можно онлайн через «Дію» или офлайн в центре предоставления административных услуг.

Отмечается, что обновленные условия станут доступны для всех украинцев в ближайшее время.

