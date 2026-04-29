Чекати 30 днів більше не доведеться – уряд оновив програму «Скринінг здоров’я 40+»

19:18, 29 квітня 2026
Подати заявку можна одразу після 40 років, а на проходження обстеження відтепер дають два місяці.
Уряд оновив умови програми «Скринінг здоров’я 40+». Про зміни повідомили у сервісі «Дія».

Заяву можна подати без очікування

Відтепер громадянам не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб скористатися програмою. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може одразу подати заявку через «Дію» або звернутися до найближчого ЦНАПу.

Два місяці на проходження обстеження

Після зарахування коштів учасник програми має два місяці, щоб пройти обстеження в обраному медичному закладі. Якщо за цей час послугою не скористатися, кошти автоматично повертаються до державного бюджету.

Як скористатися програмою

Подати заявку можна онлайн через «Дію» або офлайн у центрі надання адміністративних послуг.

Зазначається, що оновлені умови стануть доступними для всіх українців найближчим часом.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

