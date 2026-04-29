Чекати 30 днів більше не доведеться – уряд оновив програму «Скринінг здоров’я 40+»

Подати заявку можна одразу після 40 років, а на проходження обстеження відтепер дають два місяці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд оновив умови програми «Скринінг здоров’я 40+». Про зміни повідомили у сервісі «Дія».

Заяву можна подати без очікування

Відтепер громадянам не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб скористатися програмою. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може одразу подати заявку через «Дію» або звернутися до найближчого ЦНАПу.

Два місяці на проходження обстеження

Після зарахування коштів учасник програми має два місяці, щоб пройти обстеження в обраному медичному закладі. Якщо за цей час послугою не скористатися, кошти автоматично повертаються до державного бюджету.

Як скористатися програмою

Подати заявку можна онлайн через «Дію» або офлайн у центрі надання адміністративних послуг.

Зазначається, що оновлені умови стануть доступними для всіх українців найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.